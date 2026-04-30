El Gobierno le impuso una multa récord al gremio ferroviario La Fraternidad por adherir al último paro general de la CGT

A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer un extenso comunicado revelando que le impuso una multa récord al sindicato ferroviario La Fraternidad por no acatar la conciliación obligatoria en su conflicto salarial y haberse sumado al último paro general de la CGT, realizado el 19 de febrero.

El texto que posteó la cartera encabezada por Sandra Pettovello remarca que “el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que ha dispuesto la aplicación de una multa al sindicato La Fraternidad por la suma de $21.241.500.000, tras incumplir la conciliación obligatoria oportunamente dictada el 5 de febrero de 2026 —por el término de 15 días—, conforme la normativa vigente”.

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“La medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el marco del procedimiento de conciliación obligatoria, conforme lo establecido en la Ley N° 14.786, que impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto”, agregó la cartera de Pettovello.

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El documento remarca que, “en este sentido, se constató que la entidad sindical no acató la conciliación obligatoria, afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.

“La infracción imputada reviste carácter de muy grave, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. En consecuencia, y en uso de las facultades conferidas por la legislación aplicable, la Secretaría de Trabajo dispuso la aplicación de la sanción correspondiente”, concluye.

La CGT endurece su postura en vísperas del Día del Trabajador

Este jueves 30 de abril, en conmemoración por el Día del Trabajador, la CGT marchará a Plaza de Mayo. Cristian Jerónimo, triunviro cegetista y Secretario General del SEIVARA (Sindicato de Empleados del Vidrio), adelantó que “la movilización va a ser multitudinaria”, y agregó que será “abierta no solo a organizaciones sindicales sino también a otros sectores sociales”.

En declaraciones recogidas por la agencia Noticias Argentinas, el dirigente aseguró que “el pueblo argentino la está pasando mal. La gente no llega a fin de mes y que crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”.

La cúpula de la CGT: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Jorge Arguello

Jerónimo advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando”, sin descartar “nuevas protestas ni la posibilidad de un paro”. Además, expresó que “tiene que construirse algo muy amplio”.

Por su parte, Jorge Sola, otro de los triunviros de la CGT, adelantó: “Vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”.

HM/ML