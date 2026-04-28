Más furia y ortodoxia: la receta de Milei para salir del laberinto

Ayer se cumplió un aniversario de la elección que en 2003 le abrió las puertas de la Casa Rosada a Néstor Kirchner. El 22% de los votos que obtuvo ese día le alcanzaron para disputarle a Carlos Menem (24%) la segunda vuelta electoral, en mayo de ese mismo año. Se sabe, eso nunca ocurrió: Menem se bajó del ballotage y Kirchner fue presidente.

No vamos a hablar aquí de Kirchner sino para recordar lo que alguna vez dijo de él un ministro político, entonces de trato diario: “Ejerció un liderazgo a patadas en el culo”. El rigor de Kirchner se manifestaba sobre todo con los suyos y puertas adentro; ocasionalmente se hacía pública. Abundan las historias de maltrato y humillación del santacruceño con sus funcionarios más fieles.

Ignoramos qué sucede con Javier Milei en la intimidad (y mejor seguir ignorándolo). Pero anoche el Presidente volvió a dar un nuevo testimonio de que a él los culos se le da por patearlos en público. Es en definitiva lo que lo condujo a su reconocida fama mundial.

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En su mensaje de algo más de una hora en la cena anual de la Fundación Libertad, el Presidente se dedicó a “demostrar” que su programa económico sigue viento en popa, con la tradicional colección de ofensas a empresarios, medios de comunicación, periodistas, políticos, economistas.

Pero alejémonos de las formas, irrelevantes. En momentos en que domina la incertidumbre sobre el rumbo del programa económico, el Presidente buscó persuadir a su audiencia de que la dirección es la correcta y le pidió que no se deje “psicopatear por los kuka” y por todos los anteriormente mencionados.

Con un desarrollo teórico de los ya habituales, Milei dio por demostrado que las ideas de la libertad “funcionan”. Dijo que:

-La inflación, la variable que se salió de control, venía en un ritmo descendente pero fue afectada, dijo, por un “ataque político” del que fue víctima el Gobierno al promediar el año pasado.

-El PBI está en el máximo de la serie histórica; también el consumo y las exportaciones.

-El RIGI es un éxito

-La deuda se redujo y ronda el 73% del PBI.

-Se está recomponiendo el crédito.

-Se crearon más puestos de trabajo de los que se destruyeron.

-La demanda de dinero se está recuperando, por lo que “tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación”.

Estas conclusiones del Presidente se conocieron el mismo día que la Universidad Torcuato Di Tella difundió su habitual Índice de Confianza en el Gobierno, que mostró en abril una pronunciada caída, del 12,1%, la quinta consecutiva. En una escala de 0 a 5, el Gobierno obtiene 2,02 puntos, el índice más bajo desde la asunción de Milei. De esta manera, el promedio de ponderación de la gestión cae a 2,42 puntos, también su registro más bajo. En lo que va de 2026, el índice acumula una caída de 17,9%.

Aunque supera largamente el de Alberto Fernández (1,44 puntos; +40,9%), un dato significativo es que el índice de confianza en el gobierno de Milei se acerca al que tenía la gestión de Mauricio Macri (2,07 puntos) en abril de 2018, en el mismo período de su gobierno, es decir, su tercer año de gestión.

Milei aludió anoche en algunas oportunidades, para mal, a la gestión de Macri, quien estaba presente en la cena de la Fundación Libertad y fue orador. No se saludaron.

Días atrás se conoció la encuesta de Satisfacción Política de la Universidad de San Andrés.

La encuesta muestra que la insatisfacción con la situación general alcanza al 68% de los consultados. La desaprobación al gobierno de Milei llegó al 61%. La aprobación en este caso se ubica por debajo de la que tenía Mauricio Macri en este mismo periodo de mandato, pero, igual que en la medición de la ITDT, sigue siendo superior a la que registraba Alberto Fernández.

La falta de empleo encabeza la lista de principales problemas del país (40%), seguida por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). La inflación vuelve a aparecer entre las preocupaciones (20%).

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Las encuestas de la UTDT y San Andrés revelan un claro desajuste entre la percepción que Milei dice tener sobre la marcha de la economía y la que expresa la gente.

¿Tiene el Gobierno posibilidades de revertir este fenómeno o es una tendencia irreversible? Las tiene.

Las consultoras coinciden en que la inflación de abril será más baja que la de marzo e iniciará un nuevo ciclo descendente, una dinámica que perdió nueve meses atrás. Esta variable se sumará a un eventual repunte de la actividad (dio ligeras señales la industria en marzo), lo que daría lugar a una mejora en el nivel de empleo y el consumo.

Son los argumentos con los que sostuvo su optimismo el ministro Luis Caputo al hablar la mañana del martes en la exposición sobre Economía y Finanzas ExpoEFI, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. “Por los próximos meses vamos a ver la inflación convergiendo hacia abajo y la economía creciendo más de lo que hubiéramos esperado", dijo.

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La recuperación de la economía es crucial para el proyecto de reelección en el que trabaja Milei. No haría invisibles los casos de presunta corrupción y faltas a la ética pública como los de $Libra, la Agencia de Discapacidad; los desarreglos patrimoniales del jefe de Gabinete y de un recién desplazado funcionario del ministerio de Economía o el presunto enriquecimiento ilícito del titular de la Agencia de Recaudación (ARCA). Pero una mejora en la actividad y el consumo podría atenuar su efecto negativo.

La receta de Milei para salir del laberinto es más furia y, en los enunciados, más ortodoxia. Una ficha tirada al paño.

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