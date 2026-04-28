¿Quién cree Ud. que es el principal responsable de los actuales problemas económicos del país? La respuesta a esa pregunta marca un punto de inflexión en el clima social: por primera vez, una mayoría relativa de los encuestados señala al gobierno de Javier Milei como principal responsable de la crisis, desplazando al anterior ciclo político como foco de las culpas.

El dato surge de una encuesta realizada por la consultora Hugo Haime & Asociados, donde el 39 por ciento adjudica al actual oficialismo la responsabilidad por la situación económica, mientras que el denominado “riesgo kuka” cae al 33 por ciento. La diferencia refleja un cambio de tendencia: el eje de la crítica empieza a correrse del pasado hacia el presente.

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El estudio aporta además una definición clara sobre el rumbo económico. Ante la pregunta “¿Para Ud. qué es lo mejor para el país?”, el 47 por ciento se inclina por cambiar totalmente el modelo económico y otro 17 por ciento plantea modificarlo manteniendo algunas de sus características. En conjunto, el 64 por ciento expresa algún tipo de voluntad de cambio, mientras que el 20 por ciento opta por mantener el esquema actual con modificaciones y apenas el 15 por ciento respalda sostenerlo sin cambios. El dato muestra que el consenso social que en un inicio acompañó el programa económico aparece hoy fuertemente erosionado.



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La percepción del estado de ánimo social confirma ese deterioro. A la consulta “¿Usted diría que la gente está…?”, el 39 por ciento responde que está con bronca y el 37 por ciento la describe como triste y desanimada. En contraste, sólo el 18 por ciento percibe a la sociedad como contenta y esperanzada, mientras que un 6 por ciento no tiene una opinión definida. La suma de emociones negativas da cuenta de un clima social atravesado por el malestar y la incertidumbre.

En ese contexto, Haime viene señalando que el humor social atraviesa una transición. En su columna en Perfil describió el pasaje “del sacrificio a la desilusión”, al advertir que el respaldo inicial basado en la expectativa de cambio comienza a erosionarse cuando los resultados no se perciben en la vida cotidiana. “La sociedad acompañó con la esperanza de una mejora, pero esa expectativa hoy se debilita”, sostiene, y remarca que la evaluación del Gobierno empieza a centrarse más en el presente que en la herencia recibida.

El retroceso del “riesgo kuka” como factor dominante también indica que el discurso oficial pierde eficacia como explicación central de la crisis. En paralelo, crece la demanda de resultados concretos y se consolida una mirada más exigente sobre la gestión.

El dato del 39 por ciento no sólo funciona como una fotografía del presente, sino también como una advertencia política: si la tendencia se profundiza, la responsabilidad por la marcha de la economía podría dejar de estar anclada en el pasado y recaer cada vez más en la administración actual.

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