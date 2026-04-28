Adorni en el Congreso: "Al correntino le interesa cuándo van a mejorar las rutas, no los escándalos"

En la previa del informe del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, el legislador correntino Diógenes González manifestó su intención de eludir el "show" mediático para priorizar los problemas estructurales de su región.

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González advirtió sobre el carácter "patético" de las recientes sesiones, marcadas por una fuerte violencia verbal y simbólica que, según sus palabras, aleja a la política de su función esencial.

Foco en la infraestructura y el "correntino de pie"

Haciendo uso de sus prerrogativas parlamentarias, el diputado ya envió sus preguntas previas al Ejecutivo, las cuales fueron elaboradas en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas de Corrientes. El eje central de su demanda es la infraestructura, específicamente el estado y avance de la Autovía 12, la Ruta 12 y la Ruta 14.

"El escándalo mediático ya ha tomado notoriedad y la gente toma posición, pero lo que le interesa al correntino de pie —al comerciante, al empleado, al industrial— es cuándo van a mejorar nuestras rutas", afirmó González al streaming de El Litoral, subrayando que su prioridad es exigir el cumplimiento de las obligaciones que el Gobierno Nacional mantiene con el territorio correntino.

La comunicación presidencial y el riesgo país

González también expresó su preocupación por el estilo confrontativo de la administración actual. Tras un reciente viaje académico a Boston (Harvard y MIT), el legislador planteó un interrogante sobre el impacto económico de la retórica oficial: "¿Cuánto influye en el índice de riesgo país de un país emergente una comunicación tan violenta?".

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Para el diputado, las calificaciones despectivas hacia legisladores, jueces, periodistas y empresarios no son saludables para el sistema democrático ni para la confiabilidad de la República en los mercados internacionales.

En este contexto, el bloque radical busca avanzar con una agenda institucional propia, que incluye un proyecto de Ficha Limpia inspirado en el modelo de la provincia de Mendoza.