La UCR se divide por las PASO: Vischi y Abad exponen diferencias clave en el Senado

La Unión Cívica Radical atraviesa una nueva tensión interna en el Senado a raíz del debate por la reforma electoral, que incluye la posible eliminación o modificación de las PASO. Las diferencias entre los senadores Eduardo Vischi y Maximiliano Abad dejaron en evidencia que el partido aún no logra consensuar una posición unificada. El tema no es menor: el bloque radical cuenta con diez votos clave para el oficialismo, que necesita mayorías especiales para avanzar con los cambios en el sistema electoral. Por un lado, Vischi impulsa una alternativa que apunta a flexibilizar las primarias. Su propuesta elimina la obligatoriedad del voto en las PASO, permite evitar esa instancia cuando no hay competencia interna y establece un umbral mínimo de participación para su realización.

El senador defendió su iniciativa al sostener que no se trata de eliminar las primarias, sino de hacer más eficiente el sistema. “No buscamos eliminar las PASO, nos parecen una herramienta positiva, pero en los casos donde no hay competencia interna podrían evitarse”. En esa línea, argumentó que el objetivo es encontrar un equilibrio entre el derecho a la participación y el uso responsable de los recursos públicos.

La defensa del modelo actual

En contraposición, Abad plantea una postura más cercana a la preservación del sistema vigente, aunque con ajustes puntuales. El legislador bonaerense acepta que las PASO no se realicen cuando haya lista única, pero insiste en que deben seguir siendo obligatorias cuando exista competencia.

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Para Abad, reducir el debate a una cuestión de costos implica desvirtuar el sentido del sistema electoral. “La democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”. Además, advirtió sobre el riesgo de retroceder hacia mecanismos de selección cerrados dentro de los partidos. “Bajo ningún concepto avalaremos el retorno de las decisiones a las cúpulas partidarias”.

La falta de acuerdo dentro de la UCR complica la estrategia del oficialismo, que necesita el respaldo radical para alcanzar las mayorías requeridas en el Congreso. En el Senado, la reforma exige 37 votos, mientras que en Diputados se requieren 129, lo que convierte al radicalismo en un actor decisivo para el futuro del proyecto.

Un debate abierto

Más allá de las diferencias, el debate expone una discusión de fondo sobre el modelo de representación política: ahorro fiscal versus calidad democrática, simplificación del sistema versus participación ciudadana. En ese escenario, la UCR aparece nuevamente atravesada por tensiones internas que reflejan distintas miradas sobre cómo debe evolucionar el sistema electoral argentino.