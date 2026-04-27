Jorge Macri habló sobre una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027 y resaltó los resultados que ambos partidos obtuvieron al competir de manera conjunta en los comicios de octubre de 2025.

"Falta un montón. Nos fue muy bien en octubre cuando estuvimos juntos, la gente nos premió. No nos fue bien cuando fuimos separados. El tiempo dirá", expresó el jefe de Gobierno porteño durante una entrevista con Luis Majul en La Cornisa (LN+). Así destacó los resultados obtenidos la última vez que los espacios compitieron juntos como aliados.

Paolo Rocca se reunió con Mauricio Macri y le pidió que el PRO participe en las elecciones del 2027

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"Es importante lo que hace Mauricio, que es revitalizar al PRO, reunirnos. Esto es un primer paso en ese sentido: aglutinar nuestras fuerzas, nuestra gente, dar nuestro aporte. Queremos que al Gobierno le vaya bien", añadió luego el dirigente porteño sobre el rol actual de su primo, Mauricio Macri, y el proceso interno que atraviesa el PRO.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Jorge Macri señaló que la discusión aún está abierta y no afirmó ni rechazó la posibilidad de que el PRO tenga su propio candidato a presidente para los próximos comicios.

Jorge Macri y Javier Milei

El jefe de gobierno porteño también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el intento de ataque contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseveró: " Tiene que llamarnos un poco a la reflexión sobre cómo ejercemos el tono y la palabra. Hay que tratar de llevar más tranquilidad que enojo a la sociedad".

Fue durante este fin de semana cuando el mandatario estadounidense y otros funcionarios debieron ser evacuados de una cena de gala con corresponsales de la Casa Blanca en el Hilton Washington luego de que comenzaran a escucharse disparos tras el discurso de bienvenida al evento celebrado en Connecticut Avenue.

Reclamo a Axel Kicillof: "¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que no hace?"

Durante la entrevista, el jefe de gobierno porteño también cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la falta de asistencia a personas en situación de calle que residen en la Ciudad pero cuentan con domicilio en el conurbano bonaerense.

"Mi responsabilidad es acogerlos, pero reclamarle al gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que corresponde. ¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que Axel no hace?", cuestionó y le reclamó al funcionario bonaerense una transferencia de $27.000 millones en compensación.

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Recientemente, el funcionario porteño difundió un texto dirigido al Ministerio de Economía de PBA en el que aludió a una "deuda histórica", indicando que la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) donde "de la población total asistida, al menos 23327 personas son residentes de la Provincia".

"La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450", se indicó en el texto y Macri profundizó: "Tengo un mandato de los porteños que es defenderlos. Voy a defender un estilo de vida que está en riesgo por lo que no hace la provincia de Buenos Aires".

AS/ff