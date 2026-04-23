Diputada sobre una eventual candidatura de Macri: "Me encantaría, me gusta este Mauricio"

La diputada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que le "encantaría" una eventual candidatura de Mauricio Macri a la presidencia en las elecciones de 2027.

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"Me gusta este Mauricio"

Además señaló que “Mauricio tiene ganas de aportarle a la Argentina como siempre”, pero aclaró que “nunca ha dicho que él quiere ser el candidato”.

“El quiere ser parte de un proyecto político. A mí me encantaría que Mauricio... porque me gusta además este Mauricio pero creo que está en una posición de aportemos a crear una alternativa en el país que tenga sensatez, que sea republicana, defensora de la propiedad privada, que defienda la Constitución en términos de la república, institucional, con gestión", agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

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PASO

Al referirse a la reforma electoral enviada por el gobierno nacional al Congreso, consideró que “es una ley que tiene temas interesantes en su interior, solamente que es una trampa”.

“Poner ficha limpia con la eliminación de las PASO, yo digo que es tramposo. Que ambos temas estén en la misma ley tiene una mirada extorsiva también para nosotros”, enfatizó.

“La eliminación de las PASO me parece que no es el camino. Probablemente las PASO debieran continuar, nada más que no debieran ser obligatorias, tendrían que ser, a mi gusto, optativas”, sostuvo la legisladora por Santa Fe.

“Es una postura personal. En el bloque hay como la mayoría cree que no hay que eliminar las PASO”, precisó Scaglia.

“Eliminar las PASO es solo por una voluntad, no para mejorar el sistema democrático” , aseguró la exvicegobernadora de Santa Fe al tiempo que concluyó que responde a “una conveniencia política del gobierno que hoy tiene un único candidato”.