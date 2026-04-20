Cachanosky: "No es la casta la que está pagando el costo del ajuste, se lo transfirieron directamente a la gente"

El economista Roberto Cachanosky sostuvo que "no es la casta la que está pagando el costo del ajuste", sino que "se lo transfirieron directamente a la gente, al sector privado".

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Análisis económico

“Si uno mira los datos del INDEC de la inflación y la evolución de los salarios se va a encontrar con que entre noviembre del 2023 y febrero del 2026, el IPC aumentó un 280% y los salarios del sector privado formal un 267%", explicó.

"Es decir, estuvieron por debajo, obviamente, de la inflación, caída del salario real en todo este período", agregó el analista económico.

"Si uno toma los datos de los empleados públicos, y lo compara con la inflación de todo este período aumentaron un 211% contra el 280% del IPC", precisó en un video difundido en sus redes sociales.

"Algunos economistas y gente que defiende al gobierno dice ´ojo que estamos arrastrando el problema que había dejado el kirchnerismo´", recordó Cachanosky.

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"El ajuste se lo transfirieron al sector privado"

Y después argumentó: "Sí, es cierto, dejó un gran problema el kirchnerismo pero también nos dijeron que el que iba a pagar el costo de la ajuste era la casta, no el sector privado que como estamos viendo sus ingresos están creciendo bien claramente por debajo de la tasa de inflación".

"Y no estoy tomando en particular al sector de clase media que consume muchos más servicios, que son los que más aumentaron como la medicina prepaga, el seguro del auto, el colegio de los chicos, el alquiler del departamento, las expensas, etcétera", aclaró.

"En síntesis, acá me parece que hay un problema. No es la casta la que está pagando el costo del ajuste, se lo transfirieron directamente a la gente, al sector privado", cerró Cachanosky.