“Somos los mejores”: Capitanich proyectó una victoria en 2027 y trató de “inútiles” a funcionarios de Zdero

Luego del Congreso del PJ en Chaco, el exgobernador Jorge Capitanich profundizó su posicionamiento político de cara a 2027 y lanzó fuertes críticas contra la actual gestión provincial, al tiempo que defendió el desempeño histórico del peronismo en el poder.

En declaraciones al medio NG Federal, el dirigente aseguró: “Vamos a ganar contundentemente las elecciones nacionales, provinciales y municipales del 2027”, y reforzó su discurso con una definición tajante: “Nosotros somos los mejores y siempre gobernamos muy bien”.

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Críticas al Gobierno provincial

Capitanich apuntó directamente contra la administración de Leandro Zdero, a la que calificó sin matices: “Estos tipos inútiles no hicieron nada y nunca van a hacer”. En ese sentido, reivindicó las obras realizadas durante sus gestiones: “Todas las obras que ves en la provincia las hicimos nosotros”, afirmó.

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Además, cuestionó lo que consideró un relato oficial basado en acusaciones cruzadas: “Cuando gobernamos nosotros, la culpa la tenemos nosotros; cuando gobiernan ellos, también la culpa la tenemos nosotros”, ironizó. Y agregó: “Que dejen de mentir, porque nosotros siempre hicimos las cosas correctamente y ajustadas a derecho”.

Respuesta sobre la causa Tito López

Consultado por las menciones en su contra dentro de la causa que involucra a Ramón “Tito” López, el exmandatario buscó desmarcarse y relativizó esas declaraciones. “No me preocupa lo que diga Tito López. Puede decir lo que quiera”, sostuvo, y remarcó: “Lo importante es que no se pueden inventar expedientes ni operaciones judiciales”.

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En esa línea, también se refirió a la situación de algunos exfuncionarios procesados: “Están indebidamente e incorrectamente procesados por presión política en materia judicial”, afirmó.

Las declaraciones de Capitanich se dan en un contexto de reorganización del peronismo chaqueño, que tras el congreso partidario busca consolidar una estrategia electoral unificada.