Murió Luis Brandoni: la despedida de famosos, artistas y políticos en redes sociales

El actor Luis Brandoni murió a los 86 años y, tras la confirmación de su fallecimiento por parte de su productor Carlos Rottemberg, las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de despedida en medio de una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino.

Colegas, periodistas y otras figuras del ambiente artístico, e incluso político, se tomaron el tiempo de realizar publicaciones y enviar mensajes para recordar y homenajear al actor que se convirtió en una de las figuras más importantes e incluyentes del cine, el teatro y la televisión nacional.

"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura", expresó de forma contundente Soledad Silveyra, con quien trabajó en "¿Quién es quién?", la última obra que realizó, y en un gesto de cercanía añadió: "Saula Benavente, estoy contigo y con la familia".

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Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan", se pronunció desde el lado de la política a través de X y elogió a Brandoni como persona y profesional de la actuación. "No coincidí ideológicamente siempre con este señor pero fue, sin dudas, un gran actor argentino y según los que lo conocieron, una gran persona. QEPD, Luis Brandoni", publicó.

"Jamás te irás Luis. Eras, sos y serás todo encanto y verdad.. El mejor de todos los mejores. Tristeza.. Luz para tu alma", sumó a las despedidas en redes sociales el actor Marcelo De Bellis, quien definió a su fallecido colega como un "gigante", acompañando sus palabras con una imagen de Brandoni.

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