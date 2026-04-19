Murió María Nieves, una bailarina de tango mágica e irrepetible

Hablando de tango, en este caso bien se podría cantar "no habrá ninguna igual, no habrá ninguna...", porque se conoció este triste domingo de abril la muerte de María Nieves, una de las más talentosas y extraordinarias bailarinas que hayan visto milongas y escenarios del tango, tal vez la mejor. Se cierra así el capítulo de oro que ya había entornado la mitad de su puerta con el adiós a Juan Carlos Copes en 2021, el compañero con el que hicieron del baile de tango una profesión.

María Nieves - Juan Carlos Copes, magia que duró décadas.

Nieves - Copes fueron una época del baile de tango, una marca tal vez irrepetible, por la historia, por las décadas en que llevaron el Tango al mundo abriendo caminos que luego recorrieron y recorren hoy centenares de parejas en escenarios globales, pero en cuanto a magia, comunión, destreza, gracia y cuanto adjetivo quiera utilizarse, Nieves y Copes representaron una alternativa "de otro siglo", de otro momento y la historia del tango los admirará por siempre.

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Tenía, por si importara, 91 años y había nacido en Saavedra. Empezó a bailar por la hermana, en tiempos en que bailar tango era como caminar en el barrio, a los 15 conoció a Copes, cuentan que fue en el club Atlanta. Empezaron a ganar fama en clubes, hasta que luego de un concurso en el Luna Park los contrataron para el bailar en el Teatro "El Nacional", y luego llegarían al mundo con Tango Argentino, el espectáculo de Claudio Segovia y Héctor Orezzoli conque los aplaudiría el mundo entero.

Una foto de una exhibición de sus últimos años, en Villa Malcomn, con Pancho Martínez Pey.

Tuvieron odios, amores, recelos, peleas memorables pero ya está, es historia. Hablar con ella era fascinante, se acordaba de mil nombres y lugares, al separarse de Copes bailó con chicos jóvenes, campeones mundiales y siguió brillando porque era tal como repetía a cada uno con el que hablara: "Sabés que pasa, yo soy tango...". Y tenía razón.

HB