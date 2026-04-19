"En el Muro...": el posteo de Milei desde Israel generó un verdadero tembladeral en X

Aunque lleva decenas de viajes al exterior, no será una visita "sencilla" la que empezó este domingop el presidente Javier Milei a Israel, en parte por as especiales medidas de seguridad del periplo, en medio de una situación bélica con Irán que sigue sin resolverse, también porque la figura del premier Benjamin Netanyahu genera divisiones y críticas en buena parte del planeta, pero sobre todo porque el Mandatario argentino parece mostrar sentimientos y emociones en sus actividades vinculadas con la comunidad judía, actividades que lo conmueven como rara vez se le ve en sus actividades políticas locales, incluse trate de cuestiones muchas veces cinculadas a asuntos de gravedad, atención a los ancianos, discapacitados, etc.

"En el muro...", tuiteó este domingo Milei en su cuenta de X poco después que desde Oficina del Presidente mostrara las imágenes de su primera actividad en Israel, la visita al Muro de los Lamentos en la ciudad vieja de Jerusalén, y en redes sociales la cantidad de respuestas negativas fue abrumadora, al punto que "Muro" se convirtió rápidamente en la primera tendencia nacional de la red de Elon Musk. Era tal el volumen negativo, que realmente costaba encontrar de seguidores libertarios, alentándolo o aplaudiendo esas actividades de tono religioso en el candente escenario de Medio Oriente.

Dejamos algunas de esas respuestas, para evidenciar la hondísima grieta que generaron en X, las fotos de Milei claramente conmovido y luciendo el tradicional quipa, en uno de los lugares más sagrados del pueblo judío:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

HB