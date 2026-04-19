La tapa del Diario PERFIL del domingo 19 de abril de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.131 del Diario PERFIL, de este domingo 19 de abril de 2026, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Marie Claire, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Confirmado: las reservas en oro del Banco Central que sacó Caputo no están en Londres. La Corte de Apelaciones de Londres congeló activos argentinos por la causa Cupón PBI, pero la defensa oficial afirmó que no hay bienes alcanzables. Se despeja una incógnita clave: los lingotes enviados al exterior en 2024 no están ahí. Se especula que el destino podría haber sido Basilea o la Reserva Federal.

El cura DJ que “hizo lío” en homenaje a Francisco. Buenos Aires comenzó a conmemorar al papa argentino con una multitudinaria fiesta electrónica en Plaza de Mayo a cargo del padre Guilherme.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

LÍder de la CGT: “El per saltum a la corte demuestra la desesperación del gobierno”.

Ministro. Dijo que Georgieva “está al tanto de todo” lo que hace Argentina.

La crisis de LLA se profundiza y crece el riesgo de fractura.

Kicillof tuvo su foto con Lula en España. Último día de la cumbre en Barcelona.

Jerusalén. Para Javier Milei, el traslado de la embajada argentina a la ciudad es una decisión tomada. Hoy parte hacia Israel.

‘Periodismo puro’. Fontevecchia entrevista a Ha-Joong Chang, uno de los economistas heterodoxos más prestigiosos del mundo.

Comienza la Feria del Libro, la gran cita de una industria en crisis.

IA. El aspecto político de la evolución tecnológica es la reconfiguración del vínculo económico entre Estados Unidos y China.

Tensa calma en el estrecho de Ormuz. Ayer Irán bombardeó a dos petroleros.

Pequeño J. La investigación del triple narcofemicidio avanza y crece la posibilidad de extradición del principal sospechoso.

Marie-Luise Eta hizo historia: primera DT mujer.

Superclásico: River y Boca llegan bien y quieren ganarse.

El Rojo ganó con buen fútbol en Avellaneda. 3-1 a Defensa.Escriben en esta edición:

García, Burgueño, Calvo, Balza, Duran Barba, Vaca Narvaja, Costa, Vidal, Valdés, Castro, G. González y J. Fontevecchia.

HB