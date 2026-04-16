El escudo térmico de la nave Orion bajo la lupa tras la misión Artemis II: advirtieron un posible daño estructural

El regreso a la Tierra de la nave Orion tras la misión Artemis II abrió un debate técnico sobre uno de los componentes más críticos de su armazón tras la exitosa la misión tripulada a la Luna, el escudo térmico. La polémica surgió tras la difusión de una imagen tomada luego del amerizaje, en la que se observa una zona blanquecina en la parte inferior de la cápsula de la NASA, que abrió una conjetura sobre un posible daño estructural.

Después de las primeras evaluaciones, expertos en ingeniería aeroespacial advirtieron que “el desgaste de material no habría sido completamente homogéneo”. En determinadas áreas, señalaron que la ablación habría sido más intensa de lo previsto, lo que podría indicar tensiones adicionales en su exterior o variaciones en el comportamiento térmico durante la maniobra de reentrada a la atmósfera.

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Estas observaciones no implican necesariamente un fallo crítico, pero sí abren interrogantes relevantes de cara a las próximas etapas del programa Artemis.

Nave Orion de la misión Artemis II de la NASA

El escudo térmico de la nave Orion está diseñado para soportar temperaturas extremas de hasta 1.650 grados Celsius durante la reentrada en la atmósfera terrestre. Su funcionamiento se basa en un proceso llamado ablación controlada, mediante el cual el material se desgasta de forma gradual para disipar el calor.

El director de la NASA, Jared Taylor Isaacman, desmintió las versiones que aseguran el presunto desprendimiento de un trozo de la cápsula espacial que albergó a los tripulantes de Artemis II.

A pesar de las explicaciones oficiales, desde la agencia espacial estadounidense informaron que realizarán un análisis exhaustivo de todos los sistemas y, pese a que en las primeras inspecciones no se han detectado anomalías, la revisión completa continúa en proceso.

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Administrador de la NASA: “La decoloración no correspondía a material desprendido"

El administrador de la NASA, Jared Issacman, afirmó que “la decoloración no correspondía a material desprendido” y precisó que “coincide con el área de la almohadilla de comprensión, una zona que había presentado comportamientos similares durante pruebas de laboratorio y que no implica pérdida de material ni daño estructural inesperado”.

Administrador de la NASA, Jared Issacman

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Equipos de buzos de la NASA documentaron el estado del escudo térmico mediante imágenes submarinas tomadas inmediatamente después del amerizaje, antes de que el equipo de recuperación pudiera provocar daños adicionales, indicó la portavoz de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Kenna Pell en diálogo con NBC News.

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