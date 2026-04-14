¿Qué es el overview effect y por qué cambia para siempre a quienes van al espacio?

El 12 de abril de 1961, el ser humano salió por primera vez al espacio. La misión llevó al ruso Yuri Gagarin a la estratósfera. Al bajar, dejó un mensaje para la posteridad: “Vi la tierra desde arriba y me di cuenta lo pequeña y frágil que es. No hay fronteras, solo un planeta azul. Desde ese momento supe que la humanidad debe mirar más allá de sus diferencias”.

En plena Guerra Fría, esa afirmación no era inocente: implicaba cuestionar el corazón mismo de un mundo dividido en bloques ideológicos. Sin embargo, lejos de ser una excepción, las misiones posteriores confirmaron que esa percepción no era un gesto retórico sino una constante empírica. Astronautas de distintas nacionalidades, contextos y épocas coincidieron en describir la misma intuición: que vista desde el espacio, la Tierra diluye sus fronteras y obliga a repensar las categorías políticas, culturales e incluso identitarias que organizan la vida en la superficie.

En 1987, el filósofo Frank White usó por primera vez el término “Overview Effect”, en su trabajo homónimo, un libro en el que exploraba el cambio de perspectiva sobre la vida que aseguran haber experimentado muchos astronautas después de ver la tierra desde el espacio exterior.

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Quizás el ejemplo más extremo de este fenómeno sea el de Edgar Mitchell. El sexto hombre en pisar la Luna durante la misión Apolo 14. Al volver a la tierra contó que experimentó un profundo cambio interior: relató una sensación de conexión universal y una transformación en su forma de entender la realidad, muy en línea con lo que otros astronautas describen al ver la Tierra desde el espacio.

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Tras retirarse de la NASA en 1972, Mitchell fundó el Institute of Noetic Sciences, una organización dedicada a estudiar la conciencia y los límites del conocimiento humano. Publicó libros como The Way of the Explorer (1996) y Psychic Exploration, donde intentó integrar ciencia y espiritualidad. Con el tiempo, sus posturas derivaron hacia terrenos como la creencia en fenómenos paranormales y vida extraterrestre, lo que le valió críticas dentro de la comunidad científica. Pero incluso en ese desvío hay una clave: el efecto perspectiva general, llevado al extremo, no solo modifica la forma de ver el mundo, sino que puede empujar a cuestionar los propios marcos desde los que entendemos qué es real.

El antecedente cultural

Esto nos remite a una noción que anticipó, desde el arte, estos efecto. La idea de lo sublime del Romanticismo. No se trata solo de belleza, sino de un encuentro con algo tan vasto que desborda la comprensión humana. A diferencia de lo bello —ordenado y armónico—, lo sublime surge de la inmensidad, lo oscuro y lo inabarcable, y deja al individuo frente a su propia pequeñez.

Esa intuición aparece radicalizada en el “terror cósmico” del escritor H. P. Lovecraft. En su visión, el universo no tiene centro ni sentido, y la humanidad es apenas un accidente irrelevante. Lo que en el Romanticismo mezclaba fascinación y temor, aquí se vuelve inquietud pura. En los cuentos de Lovecraft, el encuentro con lo cósmico pone a prueba la psiquis de sus personajes.

Los investigadores han caracterizado el efecto vivido por los astronautas como "un estado de asombro con cualidades autotrascendentes, precipitado por un estímulo visual particularmente impactante". Los aspectos comunes más destacados de la experiencia personal de la Tierra desde el espacio son la apreciación y percepción de la belleza, una emoción inesperada e incluso abrumadora, y una mayor sensación de conexión con otras personas y con la Tierra en su conjunto.

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La combinación entre la vastedad hostil del espacio y la delicada belleza de la Tierra actúa como un disparador muy poderoso del asombro. A diferencia de otras experiencias más habituales —como contemplar un paisaje desde la cima de una montaña—, este tipo de vivencia es más profunda, intensa y duradera, dejando una marca difícil de revertir en quien la experimenta.

Una de las integrantes de la tripulación de Artemis II, Christina Koch, habló antes del viaje sobre este fenómeno. Con el récord de días acumulados en el espacio, conoce de primera mano lo que implica observar la Tierra desde afuera:

“El efecto perspectiva general ocurre cuando mirás por la cúpula y ves la Tierra con todo el universo de fondo. Ves la delgada línea azul de la atmósfera, y cuando estás del lado oscuro del planeta, incluso podés ver una finísima línea verde que marca dónde está esa atmósfera. Lo que entendés es que cada persona que conocés existe dentro de esa línea, y todo lo que está fuera es completamente inhóspito. No ves fronteras, no ves divisiones religiosas ni límites políticos. Solo ves la Tierra y comprendés que somos mucho más parecidos que diferentes”.

Su compañero de misión, el astronauta Victor Glover, planteó que la intensidad de esa experiencia está directamente relacionada con lo que llamó el “efecto nivel del mar”, es decir, la vida compartida en la Tierra. “Volvés al nivel del mar y entonces tenés una elección”, explicó. “¿Vas a intentar vivir tu vida de manera un poco distinta? ¿Vas a elegir realmente ser parte de esta comunidad llamada Tierra?”.

Por su parte, la exastronauta Nicole Stott recordó cómo cambió su percepción de su lugar de origen durante su primera misión en la Estación Espacial Internacional: “Finalmente sobrevolamos Florida. Quería ir a la ventana y verla, y en algún momento me di cuenta de que ya no la estaba mirando de la misma manera”, contó. “Seguía queriendo verla, pero Florida se había convertido en una parte especial de algo más grande: el hogar, que es la Tierra. Todos somos terrícolas”.

Esa reacción emocional extrema también fue señalada por el astronauta retirado T.J. Creamer: “En ese instante, cuando te abruma esa vista, cuando tus ojos no ven nada más que la belleza de la Tierra, cada miembro de la tripulación que llevé a la cúpula para que lo experimentara, lloró”, relató. “Te detiene el corazón. Te sacude el alma. Te deja sin aliento”.

Un estudio lo avala

Un estudio, publicado el 23 de julio de 2024, se llevó a cabo en la Tilburg University con una muestra de 42 estudiantes. En un entorno de laboratorio controlado, los participantes fueron expuestos a una simulación inmersiva de realidad virtual que recreaba la experiencia de ver la Tierra desde el espacio, mientras su actividad cerebral era registrada mediante EEG. La propuesta era ambiciosa: comprobar si el llamado efecto perspectiva general —hasta ahora basado en relatos de astronautas— podía inducirse artificialmente y, más importante aún, si dejaba huellas medibles en el cerebro.

Los resultados mostraron cambios claros en dos tipos de ondas cerebrales. Por un lado, se detectó una disminución en la banda beta en regiones frontales, centrales y del hemisferio derecho; por otro, una caída en la banda gamma en zonas frontales, parietales, centrales y del hemisferio izquierdo. La reducción en beta se asocia con una mayor carga cognitiva, es decir, con el esfuerzo del cerebro por procesar información nueva y “acomodarla” dentro de sus esquemas previos. En paralelo, la disminución en gamma sugiere una ruptura en los modelos mentales existentes, como si lo percibido no encajara con lo que el cerebro esperaba encontrar.

Del estudio emerge una idea fuerte: el asombro extremo no es simplemente una emoción agradable. Es, en realidad, un momento de crisis cognitiva. Un instante en el que el cerebro deja de entender el mundo como lo entendía… y se ve obligado a reconstruirlo.

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Una experiencia no tan placentera

Un caso que rompe con la narrativa más optimista del efecto perspectiva general es el de William Shatner, quien en 2021 —ya convertido en un ícono cultural por su papel como el Capitán Kirk en Star Trek— viajó al espacio en un vuelo de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. Lejos de experimentar una epifanía luminosa, Shatner describió el viaje como “la experiencia más desoladora de su existencia”. Compartió la travesía con el empresario Glen de Vries, la ejecutiva Audrey Powers y el ex ingeniero de la NASA Chris Boshuizen, pero su vivencia personal fue profundamente distinta a la de muchos astronautas.

Su relato es casi el reverso del asombro transformador que suele asociarse al fenómeno: “Vi un vacío frío, oscuro y negro. Era diferente a cualquier negrura que se pueda ver o sentir en la Tierra. Era profunda, envolvente, que lo abarcaba todo. Me volví hacia la luz del hogar. Pude ver la curvatura de la Tierra, el beige del desierto, el blanco de las nubes y el azul del cielo. Era la vida. Vida que nutría, que sostenía. La Madre Tierra. Y yo la dejaba”. Y concluyó con una imagen aún más contundente: “El contraste entre la frialdad despiadada del espacio y la cálida nutrición de la Tierra me llenó de una tristeza abrumadora. […] Se suponía que mi viaje al espacio iba a ser una celebración; en cambio, me pareció un funeral.” En lugar de una expansión de conciencia, lo que emergió fue una sensación de pérdida, como si ver la Tierra desde afuera no uniera, sino que expusiera su fragilidad de un modo insoportable.

Cada 20 de julio se festeja el día del amigo por la llegada del hombre a la luna. Es una buena excusa para relativizar nuestros problemas, pensar en perspectiva que todos somos vecinos del mismo hogar: el planeta tierra.

LT