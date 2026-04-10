La nueva longevidad no está representada por personas con cirugías estéticas múltiples, sino por los astronautas de la NASA que volviereon hoy a la Tierra, después de 10 días de la misión Artemis II. Aunque luzcan joviales e infatigables, los cuatro tripulantes de la Artemis II rondan los 50 años.

Con Reid Wiseman (50), Christina Koch (47), Víctor Glover (49) y Jeremy Hansen (50) se acaban todos los chistes sobre el peso inescapable de la edad. Los cuatro fueron seleccionados entre cientos de postulantes y demostraron que su estado físico y cognitivo es tan bueno como el de cualquier joven de 30.

En cambio, los astronautas de las misiones Apolo contaban en promedio con 38 años. En los años 70 todavía se pensaba que el corazón juvenil y el colágeno en las articulaciones tenían un efecto significativo en el desempeño espacial. Hoy se sabe que, aunque los huesos sufran en la microgravedad, Weisman y su equipo fueron una elección perfecta para el rol que desempeñó cada uno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Orion en su regreso a la Tierra.

Un cuarteto perfectamente ensamblado

La selección de los astronautas se hizo dos años atrás, basándose especialmente en sus antecedentes como pilotos y científicos. Ahora se nota que también se tomaron muy en cuenta sus personalidades y su capacidad de trabajar en equipo.

“Ellos tienen que vivir y trabajar juntos por días y experimentar retrasos en la comunicación durante el entrenamiento”, explicó a la BBC la psicóloga Susan Charlesworth, con experiencia en la Agencia Espacial Europea. Los 40 minutos que pasaron absolutamente solos en el lado oculto de la Luna confirmaron su madurez y templanza.

El cuarteto había tenido que sobrevivir en cuevas de Cerdeña, en planicies antárticas y en el mar de la Florida para prepararse para esta misión. A la hora de descender a 40.000 kilómetros de velocidad a través del espacio y la atmósfera terrestre, este viernes seguramente recordaron todo lo experimentado durante el entrenamiento.

Reconocimiento a la edad y el profesionalismo

Aunque es difícil ponerse en sus zapatos, durante los 10 días en que estuvieron orbitando la Tierra y la Luna los astronautas demostraron un control férreo de sus impulsos pero, también, una capacidad de disfrute digna de viejos amigos. Los aplausos de millones de personas cuando fueron rescatados, cerca de las 22 hs de Argentina del viernes 10 de abril, sellaron una bienvenida a los tripulantes maduros, y altamente capaces. Tan profesionales y aptos como los jóvenes que antes iban al espacio exterior.