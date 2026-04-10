Luego de medio siglo sin volar fuera de la órbita terrestre, Artemis II completó una misión exitosa alrededor de la Luna

Por momentos, la historia no avanza, sino que sigue una especie de órbita espiralada. Se repliega sobre sí misma, repite gestos, retrocede y vuelve a avanzar. Así, más de medio siglo después de culminado el programa Apolo, la Artemis II acaba de marcar un nuevo paso y un avance para el momento en que la humanidad pueda volver a pisar la superficie lunar. Así, esta vuelta no fue para caminar sobre la Luna, sino para aprender -otra vez- cómo hacerlo usando las nuevas tecnologías y con mayor seguridad.

El resumen es simple: cuatro astronautas -Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- viajaron durante diez días a bordo de la nave Orion, en una trayectoria que los llevó a dar una vuelta por “detrás” de la Luna, y luego regresar a la Tierra aprovechando la fuerza de gravedad como aliada silenciosa para acelerar y desacelerar su cohete.

Desde el punto de vista científico y técnico, la Artemis II funcionó como un banco de pruebas integral.

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En concreto, la ayer finalizada misión de la NASA no incluyó un alunizaje. Pero fue una misión sofisticada y decisiva hacia ese objetivo: básicamente, un ensayo general, hecho en las duras condiciones reales del espacio profundo, probando una larga serie de nuevas tecnologías, equipamientos y módulos imprescindibles para poder efectivizar, en los próximos años, un nuevo avance concreto de la humanidad hacia el espacio.

Laboratorio volante

Desde el punto de vista científico y técnico, la Artemis II funcionó como un banco de pruebas integral. La misión permitió a la NASA y a su cadena de desarrolladores y proveedores de soluciones evaluar sistemas críticos en condiciones reales: los sistemas de soporte de vida, navegación autónoma, comunicaciones desde y hacia el espacio profundo y el comportamiento térmico de la nave al reingresar a la atmósfera terrestre, con temperaturas que -por la fricción- alcanzan 2700 grados de temperatura.

Cada uno de esos sistemas, probado sin margen de error a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, constituye una variable que debe asegurarse que funciona correctamente antes de intentar el paso próximo y que planea, para dentro de un par de años, descender en su superficie y sostener una presencia humana constante en bases lunares.

Esta misión de “prueba” no solo fue “tecnológica”, también de sociología humana: Artemis II es la primera misión que integra una tripulación diversa: hasta ahora, el espacio lejano estaba reservado a los hombres. En este viaje se juntaron la primera mujer y la primera persona afrodescendiente en recorrer el espacio profundo, junto con el primer astronauta canadiense en salir de la órbita terrestre. Esa configuración no es anecdótica y redefinirá quién representa a la humanidad cuando la humanidad vuelve a soñar con el afuera.

Más allá del simbolismo, la misión dejó resultados concretos:

* Validó la capacidad de la nave Orion para operar en el entorno hostil del espacio profundo.

* Probó el sistema de comunicaciones en zonas de cono de “sombra”, incluyendo los inevitables “apagones radiales” al atravesar la nave la zona sobre la cara oculta de la Luna.

* Confirmó que los sistemas de navegación y control pueden funcionar con autonomía.

* Registró nuevos datos clave sobre radiación, temperatura y comportamiento estructural en trayectos prolongados.

Y lo más importante: demostró que la nueva logística y las tecnologías del siglo XXI son capaces de enviar un equipo de humanos y humanas hasta más allá de la órbita terrestre y traerlos de regreso en forma segura.





Pasado, presente y futuro

Artemis II es apenas el segundo capítulo. El primero, Artemis I, partió en 2022 y fue una prueba, pero sin tripulación humana. La tercera, programada para 2027, tiene como objetivo realizar pruebas de acoplamiento con un módulo lunar HLS en órbita terrestre. Y luego, finalmente, el primer alunizaje del programa previsto para la misión Artemis IV, programada para 2028. Posteriormente, la NASA planea realizar alunizajes anuales para desarrollar una base lunar permanente.

Ese es el verdadero y ambicioso horizonte del Programa: establecer una presencia sostenida en la Luna, con estaciones orbitales (Gateway), bases en el polo sur y utilización de recursos in situ. La Luna deja de ser destino y pasa a ser plataforma de estudio local, pero base de repostaje o transbordo para viajes espaciales a otros planetas del sistema solar.

Por otra parte, el programa Artemis no es solo exploración científica, sino también desarrollo de infraestructura. Con sus investigaciones y pruebas se acerca la posibilidad de operar y explotar de manera sostenida negocios y desarrollo relacionados con minería, producción de energía, fabricación de componentes en condiciones de microgravedad y, por supuesto, hacer ciencia como biología o astronomía de alto impacto, desde la superficie lunar, aprovechando la baja gravedad del lugar y el hecho de que este cuerpo celeste no tiene atmósfera, lo que habilita observaciones sofisticadas, muy complejas de lograr desde la Tierra.

Al mismo tiempo, redefine el mapa geopolítico del espacio. Artemis es un programa liderado por Estados Unidos, pero con socios internacionales -como Canadá y la Agencia Espacial Europea- que anticipan una nueva arquitectura de alianzas fuera del planeta.



Atenea, el satélite argentino que viajó en la Orión

De la ahora finalizada misión Artemisa, participó “Atenea”, el microsatélite argentino que viajó como carga secundaria y logró mostrar un avance significativo para la ciencia local. Desarrollado por científicos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales junto a profesionales públicas y organismos científicos, Atenea tuvo el tamaño de dos cajas de zapatos puestas una sobre otra y pesó unos 15 kilos. El aparato fue totalmente “Made in Argentina”, y todo el desarrollo se hizo en apenas un año y medio.

Como muestra de su calidad, Atenea fue uno de los cuatro satélites seleccionados por la NASA entre más de 40 propuestas similares de una decena de países. Liberado pocas horas después del lanzamiento, el satélite activó sus sistemas, estabilizó su orientación y comenzó a enviar telemetría que fue recibida por estaciones terrenas en Córdoba y Tierra del Fuego. Esa secuencia, rutinaria en apariencia, implica un salto técnico: operar más allá de la órbita terrestre, en un entorno donde la radiación, la distancia y la latencia convierten cada dato en un desafío.

La misión del Atenea fue doble: medir el entorno de radiación y su impacto sobre componentes electrónicos, una variable crítica para futuras misiones tripuladas; y, además, probar comunicaciones de largo alcance y obtener datos de navegación GPS en regiones donde esa señal es débil.

Pero, sobre todo, Atenea resultó un “demo” exitoso hacia una estrategia satelital a desarrollar: la de los CubeSats, satélites pequeños, de bajo costo y rápida producción que permiten a países con recursos limitados insertarse en la economía espacial. En ese esquema, la Argentina puede tener una mano ganadora apostando a ser un jugador de peso en un particular rubro de futuros negocios satelitales.