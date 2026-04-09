50 impactantes fotos de la misión Artemis II de la NASA: los astronautas comenzaron con la maniobra de retorno a la Tierra

Los astronautas de Artemis II concluyeron su sobrevuelo lunar mientras continúan su viaje de regreso a la Tierra, trayendo consigo abundantes observaciones celestes, incluyendo cráteres lunares poco conocidos, un eclipse solar y impactos de meteoritos que los científicos esperan que abran puertas.

Con los ojos pegados a las ventanas de la nave durante casi siete horas, el equipo de cuatro que pasó el día batiendo récords y haciendo historia disfrutó de una vista de la Luna como ninguna otra. "Probablemente los humanos no han evolucionado para ver lo que nosotros vemos", dijo Victor Glover. "Es realmente difícil de describir. Es increíble."

Artemis II superó la cara oculta de la Luna y ya navega hacia la Tierra tras marcar un hito de distancia para la humanidad

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La tripulación informó con gran detalle de las características de la superficie lunar y más tarde presenció un eclipse solar cuando la Luna pasó frente al Sol. También describieron destellos de luz —impactos de meteoritos— en la superficie de la Luna.

El viaje concluyó el lunes a última hora y tuvo numerosos hitos, incluyendo cuando el equipo Artemis II batió el récord de distancia establecido por la misión Apolo 13 de 1970, que superaron por más de 6.000 kilómetros al alcanzar la distancia más alejada del viaje desde la Tierra, 406.771 kilómetros.

La cápsula Orión viajará ahora de regreso a la Tierra en una llamada "trayectoria de libre retorno", un viaje que durará unos cuatro días.

Galería de fotos de Artemis II: el regreso de la humanidad a la Luna