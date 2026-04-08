La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que a partir de la medianoche reducirá sus tareas, por lo que habrá menos frecuencia de colectivos en el Área Metrolpolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del conflicto originado por los empresarios, por la falta de fondos para pagar los salarios.

La medida se implementará en las empresas que aún no recibieron los pagos por parte del Gobierno, luego de haber recortado en las últimas horas las frecuencias en un 30%, lo que originó una merma que perjudicó a miles de usuarios.

Si bien el Gobierno afirmó que ya había girado el dinero, la dirigencia de la UTA advirtió que esos fondos no alcanzaron a todas las empresas y por tal motivo convocó al paro.

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“Encontrándonos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, explicaron desde la UTA en un comunicado.

Se trata de un centenar de líneas afectadas, y entre las que se sumarían al paro figuran: 1, 2, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 33, 37, 45, 53, 59, 60, 70, 86, 89, 91, 100, 111, 130 y 152, entre otras.

Asimismo, y en referencia a la reducción de frecuencias y a la falta de subsidios provinciales y estatales, la UTA denunció: “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”.

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"Es importante aclarar que la reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil", publicó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

"El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro", detalló AAETA.

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En tanto, este jueves se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte para discutir el reclamo por mayores subsidios para cubrir el aumento del gasoil y evitar nuevos conflictos que afecten el servicio en el AMBA. El encuentro fue programado para las 11 en la sede de la cartera de Transporte, adonde asistirán representantes de las cámaras CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA.

Este miércoles a la mañana, las empresas de transporte de pasajeros le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alertaron que, de no haber una actualización en la estructura de costos y el pago de subsidios adeudados, no podrán garantizar el servicio ni pagarle a los choferes.

El martes y miércoles, los pasajeros se vieron afectados por una menor frecuencia de colectivos porque las empresas redujeron en un 30% el servicio, en medio de su pedido de actualización de subsidios por la suba del 25 por ciento en el último mes por la guerra en Medio Oriente.

Las líneas que normalizarán su servicio este jueves

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor explicó que, mientras que algunas líneas irán al paro, otras comenzarán a normalizarse tras el pago del Gobierno.

"Cabe aclarar que las líneas de nuestra cámara que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) estuvieron funcionando con normalidad, y el resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial (136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741) se irán normalizando a partir de mañana, gracias al pago subsidios que ingresaron en el día de hoy", informaron.

ML