En “QR!”, Diego Giuliano alertó: “El sistema de transporte está crujiendo por todos lados”

El deterioro del transporte automotor volvió al centro del debate en el programa “QR!” de Canal E, en el que el diputado y el exministro de Transporte Diego Giuliano lanzó una fuerte advertencia sobre la situación actual: “El sistema de transporte está crujiendo por todos lados”.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, el legislador describió un escenario crítico, marcado por la caída de pasajeros, el aumento de costos y la falta de políticas de sostén por parte del Gobierno nacional.

Menos colectivos y riesgo de cortes

El conflicto se da en un contexto de fuerte deterioro del servicio, especialmente en las líneas que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad. Según se planteó en el programa, empresas del sector ya retiraron cerca de un 30% de las unidades por falta de rentabilidad y advierten que podrían no pagar salarios en las próximas horas.

Giuliano, con experiencia como exministro de Transporte, sostuvo que las decisiones recientes impactaron de lleno en el sistema: “En el interior del país cortaron absolutamente los subsidios al transporte”, explicó.

El Panal analiza subsidiar a las empresas de transporte interurbano para evitar una suba de boleto

Uno de los datos más preocupantes que mencionó fue la baja en la cantidad de usuarios. “En un mes cayó un 12% la cantidad de pasajeros”, afirmó, y vinculó ese descenso directamente con la crisis económica.

Según detalló, la retracción del consumo y la pérdida de empleo afectan de forma directa al transporte: “Cuando perdés 300.000 puestos de trabajo, perdés pasajeros”, resumió. Además, remarcó que el problema ya no es solo de costos o salarios, sino de demanda: “Si no se sube el pasajero, el sistema no cierra”.

Transporte más caro y cambios sociales

El diputado también señaló que el aumento de tarifas está modificando hábitos cotidianos. Como ejemplo, mencionó que estudiantes dejan de asistir a escuelas más lejanas por no poder pagar el viaje, mientras crece el uso de alternativas más económicas, como motos.

“Lo vas a ver en cómo se desarma incluso urbanísticamente”, advirtió.

Menos colectivos en el AMBA: redujeron las frecuencias hasta un 30% y advierten por un posible paro

En relación al impacto del combustible, Giuliano explicó que existe una brecha entre lo que se reconoce y lo que realmente pagan las empresas, lo que agrava la situación. A esto se suman otros gastos como mantenimiento y neumáticos.

Para el legislador, el escenario es preocupante: “El transporte no va a poder resistir si no se le da una inyección que este Gobierno no le piensa dar”, afirmó.

Finalmente, Giuliano insistió en que el transporte refleja el estado general de la economía. “Está directamente asociado al movimiento económico”, explicó, y señaló que la caída de la actividad impacta de forma inmediata en la cantidad de pasajeros.

LB