Jorge Macri eliminó los planes sociales y lanzó un programa de empleo con capacitación obligatoria

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó un cambio estructural en su política social: eliminará los planes sociales vigentes y los reemplazará por un programa enfocado en la capacitación y la inserción laboral. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y alcanzará a unas 5.000 personas.

Cuánto necesitó ganar una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

El nuevo esquema propone una transición de hasta 12 meses, durante la cual los beneficiarios deberán capacitarse y vincularse con el mundo del trabajo. El objetivo oficial es abandonar el modelo asistencial y avanzar hacia un sistema basado en la autonomía económica.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar”, sostuvo Jorge Macri al anunciar la medida.

Fin de intermediarios y pagos directos

Uno de los ejes centrales del nuevo programa es la eliminación de intermediarios. A partir de ahora, los pagos serán directos a los beneficiarios, con el objetivo de mejorar la trazabilidad del gasto y reducir posibles desvíos.

Durante el proceso de revisión del sistema, el Gobierno porteño informó que detectó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema anterior implicaba un costo anual cercano a los $10.000 millones y se sostenía a través de 85 convenios que serán dados de baja.

En paralelo, se establecerán criterios más estrictos de elegibilidad, vinculados a residencia, nivel de ingresos y situación socioeconómica, con el fin de focalizar la asistencia en quienes realmente lo necesitan.

Rebote del consumo en CABA: supermercados crecen en 2025 mientras los mayoristas siguen en caída

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, señaló: “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban sin un horizonte de progreso”.

El sistema se basa en cuatro pilares fundamentales:

El nuevo programa está basado en la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado. Para ello, se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades. Ademas, la participación en instancias de formación será obligatoria. "Los beneficiarios deberán avanzar en su educación —cuando corresponda— y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones en el plazo establecido perderán el beneficio", señalaron en la misiva oficial.

Además, en ese comunicado resaltaron los puntos que consideran de máxima relevancia:

- Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.

- Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses.

- Articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades.

Créditos hipotecarios en CABA: claves del nuevo plan y cuánto hay que ganar para acceder

- Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos explícitos de residencia y situación social..

Medidas complementarias en CABA

Llegando al final del comunicado que emitieron desde el Gobierno de la Ciudad, resaltaron que en el marco de estas políticas, la gestión que están llevando a cabo ya había avanzado en la implementación de una aplicación para los comedores: "ahora cada persona carga su DNI y esto permite tener un registro de cuántas raciones se entregan".

En esta linea, destacaron que en una fiscalización del Gobierno porteño "se reveló más de 5.000 raciones irregulares y beneficiarios que estaban muertos, o que tenían autos, inmuebles y hasta jubilaciones millonarias. Además, 40 comedores fueron cerrados", señalaron para finalizar el anuncio.

GZ