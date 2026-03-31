Daniel Rosato: “Tenemos 10.000 empresas en crisis que desaparecen”

La industria pyme atraviesa uno de sus momentos más críticos en años, marcada por la caída del consumo, la falta de financiamiento y una creciente pérdida de empresas y empleo. En ese contexto, en Canal E, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, describió con preocupación el escenario actual: “La Argentina está dividida en dos”, señaló, al referirse a una economía donde algunos sectores crecen mientras la industria manufacturera se paraliza.

El dirigente explicó que mientras el agro, la energía y la minería sostienen la actividad, “la mayor parte de las industrias manufactureras... están con problemas”, principalmente por la caída del mercado interno. En esa línea, subrayó que el deterioro del poder adquisitivo impacta directamente en la producción: “Los trabajadores cada vez pierden más poder adquisitivo y el salario no acompaña la inflación”.

Caída del consumo y destrucción del empleo

Rosato remarcó que la recesión ya tiene efectos concretos y alarmantes. “Estamos hablando de 334.000 puestos de trabajo formales que viene perdiendo el sector productivo”, afirmó, y advirtió que la tendencia podría profundizarse si no se toman medidas urgentes.

Además, alertó sobre el cierre masivo de empresas: “Tenemos en este momento unas 10.000 empresas en situación de crisis que desaparecen”, explicó, al detallar que muchas no pueden afrontar sus obligaciones fiscales ni sostener su actividad.

El empresario también vinculó la caída de importaciones con la falta de ventas: “Las importaciones han caído un 14%... eso es debido a que no hay ventas”, sostuvo. Según indicó, el mercado está saturado de stock y sin demanda, lo que agrava la situación financiera de las pymes.

Falta de crédito y pedido de emergencia

Uno de los puntos centrales del reclamo del sector es la falta de financiamiento. Rosato fue contundente: “La Argentina lo que necesita hoy es pesos. No hay pesos en la plaza”, y explicó que esto genera tasas de interés elevadas y una ruptura en la cadena de pagos.

En ese sentido, propuso una medida concreta: “Necesitamos que el Estado inyecte pesos al mercado para reactivar el consumo”, y planteó utilizar parte de los bonos del Tesoro para financiar al sistema productivo.

También advirtió sobre el aumento de la morosidad: “Se viene incrementando la cantidad de cheques rechazados. Se sigue rompiendo la cadena de pagos”, lo que pone en riesgo a miles de empresas.

Finalmente, Rosato insistió en la necesidad de una ley de emergencia: “Necesitamos aplicar la emergencia por 180 días para darle oxígeno a las empresas”, junto con créditos a tasas más bajas que permitan sostener la actividad.

El dirigente concluyó con un llamado al Gobierno: “Si generamos ideas y propuestas concretas, deberían escucharnos y recibirnos”, en busca de una salida que permita recomponer la producción, el empleo y el consumo.

