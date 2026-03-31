Merval cerca de los 2000 puntos: volatilidad global, petróleo y dudas frenan el entusiasmo inversor

El mercado argentino muestra señales mixtas en medio de un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y alta volatilidad. Aunque el índice Merval rozó los 2.000 dólares, aún no logra consolidarse en ese nivel clave.

En este escenario, Leonel Búccolo, analista de Rava Bursátil, explicó que “todavía muchas dudas, mucha incertidumbre”, especialmente por el rol de Estados Unidos en el conflicto internacional. Además, señaló que “Estados Unidos todavía no festeja nada, es solamente un rebote técnico”, lo que limita el optimismo en los mercados emergentes.

El analista también destacó que, si bien Argentina muestra cierta mejora impulsada por el sector energético, “todavía sigue la volatilidad”, lo que impide una tendencia alcista sostenida. En este contexto, consideró que el Merval enfrenta una barrera importante: “va a pasar también una fuerte resistencia a los 2.000 dólares”.

Energía lidera, pero con posibles correcciones

El sector energético, encabezado por YPF, ha sido el gran protagonista del mercado en las últimas semanas, impulsado por la suba del petróleo y factores propios de la compañía. Sin embargo, Búccolo advirtió sobre posibles ajustes.

En ese sentido, afirmó que “yo en principio creo que va a tener una corrección en cuanto se acomode lo de la guerra”, anticipando una toma de ganancias tras fuertes subas recientes. Aun así, aclaró que el petróleo podría sostenerse en niveles elevados en el corto plazo.

Además, explicó que “es probable que siga, pero bueno… pueda llegar a tener alguna chica al menos de corto plazo”, en referencia al comportamiento de las acciones energéticas. Este fenómeno responde tanto al contexto internacional como a factores locales, como fallos judiciales favorables y expectativas sobre el sector.

Bonos estables y dólar bajo presión

En cuanto a la deuda argentina, el especialista señaló una desaceleración en el interés inversor. Según indicó, “se frenó bastante” el apetito por bonos, aunque mantienen cierta estabilidad tras los últimos pagos.

Búccolo remarcó que “el mejor escenario es que se mantengan así estables lateralizando”, descartando subas significativas en el corto plazo. Este comportamiento se da en un contexto donde el mercado percibe que nuevas mejoras son difíciles sin cambios estructurales.

Respecto al dólar, el panorama es más calmo. El analista sostuvo que “se puede llegar a esperar un rebote en el dólar por análisis técnico”, aunque aclaró que la tendencia general sigue contenida.

En esa línea, agregó que “el dólar por ahora sigue muy tranquilo”, favorecido por factores como la liquidación de la cosecha y la política económica vigente.

Finalmente, Búccolo explicó que la dinámica actual también responde a una rotación sectorial dentro del mercado: “es un poco de rotación… en este caso los que están empezando a recuperar son las energéticas”, mientras que otros sectores, como el bancario, quedan rezagados tras fuertes subas previas.

