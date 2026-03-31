El dólar blue cerró en baja este martes 31 de marzo y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales bajaron en 1.290 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 42.091 millones de dólares.

El dólar blue cerró en baja este martes 31 de marzo. La divisa paralela cayó respecto al cierre de la jornada anterior, en una rueda en la que también retrocedieron el dólar oficial, el dólar tarjeta, el dólar MEP, el CCL y el dólar cripto.

Dólar blue

La divisa paralela bajó 1,05% frente al cierre previo. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1410 y se compró a $1390.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1423,26. De esta manera, acumuló una baja del 0,60% respecto a la jornada anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1473,61. Así, registró una caída del 0,80% frente al cierre previo.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1440,13 en promedio. En este caso, mostró una baja del 0,71%.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1826,50. El dólar tarjeta retrocedió 1,06% respecto del cierre anterior.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1405 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1382,00 por unidad, según datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 140 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 1.290 millones de dólares y cerraron en 42.091 millones de dólares.