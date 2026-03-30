El dólar blue cerró en alza este lunes 30 de marzo y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales bajaron en 331 millones de dólares. De esta manera cerró la jornada con un total de 43.381 millones de reservas.

El dólar blue cerró en alza este lunes 30 de marzo. La divisa paralela aumentó respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1425 y se compró a $1405.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1430,74.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1483,80.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambia a $1446,27 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1846,00.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1420 según el promedio de los principales bancos.

El dólar mayorista se ubicó en $1398 por unidad, según datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró divisas en el mercado cambiario por 208 millones de dólares.

En tanto, las reservas internacionales bajaron en 331 millones de dólares y cerraron en 43.381 millones.