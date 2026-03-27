El dólar blue cerró en baja este viernes 27 de marzo y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 176 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 43.712 millones de dólares.

El dólar blue cerró en baja este viernes 27 de marzo. La divisa paralela retrocedió frente al cierre anterior, mientras subieron el dólar oficial, el dólar tarjeta, el dólar MEP, el CCL y el dólar cripto.

Dólar blue

La divisa paralela cayó 0,70% respecto de la jornada previa. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1415 y se compró a $1395.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se negoció a $1428,26. De esta manera, acumuló una suba del 1,90% frente al cierre anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1477,71. Así, registró una suba del 2,10% en la jornada.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto cotizó a $1449,90 en promedio. En este caso, mostró una suba del 1,43%.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1826,50. El dólar tarjeta avanzó 1,08% respecto del cierre previo.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1405,00 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1370,00 por unidad, de acuerdo con Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 48 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 176 millones de dólares y cerraron en 43.712 millones de dólares.