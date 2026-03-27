Caso YPF: cómo la estrategia legal de Milei y el abogado de Trump logró frenar un pago millonario

El caso YPF dio un giro inesperado en los tribunales de Nueva York y pasó de una posible condena multimillonaria a una victoria clave para la Argentina, en un proceso donde la estrategia legal y política resultó determinante.

La clave estuvo en el enfoque adoptado por el equipo legal liderado por Robert Giuffra Jr., abogado cercano a Donald Trump, quien logró instalar un argumento central: la cuestión debía analizarse bajo la legislación argentina y no en tribunales estadounidenses. “Según la ley argentina, los accionistas tienen control exclusivo sobre asuntos sustantivos”, se sostuvo, remarcando uno de los pilares de la defensa.

De una condena millonaria a un fallo favorable

El litigio se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino no realizó la oferta pública de adquisición (OPA) a accionistas minoritarios, lo que derivó en demandas impulsadas por fondos especulativos.

En primera instancia, el panorama era adverso. Sin embargo, la defensa logró debilitar el planteo de los demandantes. “YPF no tiene poder para anular las decisiones de los accionistas en la asamblea”, subrayaron, en referencia a la imposibilidad de la empresa de modificar decisiones adoptadas por sus accionistas.

Otro punto clave fue el análisis del daño económico reclamado. “Todos los daños ocurrieron el 16 de abril de 2012”, se detalló, cuestionando la relación entre los hechos posteriores y el perjuicio alegado por los fondos.

Además, el equipo legal consiguió frenar medidas críticas, como el intento de embargo de acciones de YPF, mediante una suspensión judicial que resultó determinante para ganar tiempo y reencauzar la estrategia.

Un precedente contra los fondos buitres

El fallo no solo beneficia a la Argentina, sino que también establece un precedente relevante en el accionar de los fondos especulativos. “La prueba adversarial durante la argumentación oral está diseñada para exponer fallas”, mencionaron, al referirse al funcionamiento del sistema judicial estadounidense.

En ese contexto, advirtió sobre la dificultad de anticipar decisiones judiciales. “Leer las inclinaciones judiciales puede ser altamente engañoso”, se afirmó, destacando la complejidad del proceso.

El resultado final fue contundente: lo que parecía una derrota asegurada se transformó en un golpe para los fondos demandantes. La sentencia no solo frena un pago millonario, sino que también envía una señal al mercado sobre los riesgos de este tipo de litigios.