Ramiro Tosi: “En términos netos la economía perdió empleo registrado, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, en un contexto de debate sobre el rol del capital humano en la economía argentina, aportó una mirada técnica sobre el concepto desarrollado por Gary Becker y su aplicación en la actualidad.

Tosi remarcó que el Estado tiene un rol central en este proceso: “La teoría de Gary Becker justamente lo que trata de hacer es poner sobre la mesa que el Estado tiene un rol, digamos, fundamental”. Y precisó que ese papel es clave “sobre todo en lo que llamamos la educación inicial”, ya que permite formar capacidades desde la base.

Los tiempos de la capacitación laboral

Sin embargo, al analizar la implementación práctica de políticas de capacitación laboral, introdujo un elemento clave como el tiempo. “Lleva tiempo, lo que los economistas llamamos costos de ajuste”, afirmó. En esa línea, advirtió que la reconversión laboral no es inmediata: “No va a ser una herramienta que solucione inmediatamente, este costo de mover la economía de un esquema hacia otro”.

Para ilustrarlo, Tosi comparó distintos sectores productivos: “No es lo mismo el conocimiento y la habilidad, por ejemplo, que tiene un operario en una planta de FATE que el que requiere un operario petrolero”. Esa diferencia implica que “esos costos de ajuste son mayores”, lo que dificulta una rápida reinserción laboral.

Cuáles son los sectores que explican el crecimiento del PBI

En cuanto a la coyuntura económica, puso el foco en la composición del crecimiento. “De los 16 sectores que se usan para calcular el PBI, apenas 6 te explican el 90% de ese 4,4%”, señaló. Y concluyó: “Este crecimiento está muy concentrado en muy pocos sectores”.

Entre los rubros que impulsan la actividad, el entrevistado mencionó el agro, la minería, la pesca y la producción de petróleo y gas, aunque aclaró que tienen una limitación estructural: “Son sectores que usan mucho capital físico y poco, de nuevo, poco capital humano, o sea poco empleo”.

El impacto de esta dinámica ya se refleja en el mercado laboral. “En términos netos la economía perdió empleo registrado, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo”, afirmó.