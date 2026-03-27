Por qué Argentina declaró terrorista al CJNG y qué consecuencias puede tener

El periodista Enrique Hernández, desde México, analizó en diálogo con Canal E el impacto de la decisión del Gobierno argentino de declarar como organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una medida que podría tener consecuencias en el plano financiero y geopolítico.

Según explicó, la decisión se enmarca en una estrategia internacional impulsada principalmente por Estados Unidos para endurecer el tratamiento de los grandes carteles del narcotráfico.

Impacto financiero de la declaración

Hernández señaló que la principal consecuencia podría darse en el plano económico: “Sin duda tendrá algún efecto, sobre todo en las operaciones financieras que tiene este cartel”. El periodista remarcó que el CJNG no solo opera en el narcotráfico, sino que posee una estructura económica internacional con presencia en varios países.

“Los líderes del cartel vivieron en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay”, detalló, al subrayar el alcance regional de la organización.

El negocio global del fentanilo

Uno de los ejes centrales del análisis fue el crecimiento del fentanilo como negocio criminal. Hernández explicó que, si bien el fentanilo es una sustancia legal en el ámbito médico, su uso ilegal se expandió de manera significativa: “Se produce a gran escala a partir de químicos que llegan principalmente desde China”.

Además, destacó que el cartel logró consolidar su poder gracias al control de puertos estratégicos en México, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

El rol de Estados Unidos y la contradicción en la lucha contra el narcotráfico

El especialista también planteó una de las principales tensiones en el combate al narcotráfico: el rol de Estados Unidos. “Gran parte de las armas que utilizan los carteles provienen del tráfico ilegal desde Estados Unidos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que cerca del 80% del armamento de estas organizaciones tiene origen estadounidense, lo que evidencia una contradicción en la estrategia regional.

El poder militar del CJNG

Hernández advirtió sobre el nivel de sofisticación del cartel, que ha desarrollado capacidades propias de grupos paramilitares. “Han adquirido drones, explosivos y armamento de alto poder”, detalló, al señalar que estos recursos son utilizados en zonas de conflicto dentro de México.

Incluso, indicó que el CJNG ha implementado tácticas como el uso de drones con explosivos y la instalación de minas en territorios controlados.

¿Qué cambia con la calificación de “terrorista”?

Según explicó, la decisión de Argentina no es generalizada a nivel global. “Solo Estados Unidos y Argentina han declarado a estos carteles como organizaciones terroristas”, afirmó.

En contraste, otros países de la región los siguen considerando como grupos de crimen organizado.

Presencia regional y lavado de dinero

El periodista subrayó que el CJNG tiene una fuerte presencia en América Latina más allá del narcotráfico. “Operaban también a través del sistema financiero para el lavado de dinero”, explicó, al mencionar que varios de sus líderes fueron detenidos en distintos países de la región.

De esta manera, el cartel combina actividades ilegales con estructuras económicas que le permiten expandirse internacionalmente.

Un fenómeno que trasciende fronteras

Finalmente, Hernández remarcó que el CJNG no es un actor limitado a México, sino una organización con alcance global. “No solo trafican drogas, también tienen negocios y estructuras en distintos países”, concluyó.

En ese marco, la decisión argentina abre un nuevo capítulo en la cooperación internacional contra el narcotráfico y plantea interrogantes sobre sus efectos a futuro.