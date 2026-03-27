Para una economista, "el mercado descuenta que el Gobierno logrará una reelección y le cree al actual plan económico"

La economista, Natalia Motyl, en diálogo con Canal E, analizó el nuevo lanzamiento de bonos en dólares, el comportamiento del consumo y la dinámica del mercado laboral en Argentina.

Natalia Motyl explicó que el objetivo central del Gobierno es conseguir financiamiento externo: "Está tratando de conseguir dólares en el mercado para tratar de, bueno, pagar las obligaciones que tiene este año, sobre todo los meses críticos que se vienen acercando, que es el mes de junio".

Antecedentes de la emisión de bonos

En ese sentido, destacó antecedentes recientes: "Caputo había emitido un bono en dólares con una tasa cercana al 5, al 6%, que vencían en 2027 y la verdad es que tuvo una decisión bastante importante". Según detalló, esa colocación fue positiva porque "Argentina debería pagar, si nosotros sumamos el riesgo país a la tasa de interés de los instrumentos libres de riesgo, alrededor del 9%".

Sin embargo, el nuevo instrumento busca extender plazos y medir expectativas: "Lo que quiere, digamos, hacer Caputo es meter un bono, pero ya no con vencimiento 2027, que sería durante todavía la gestión del gobierno de Javier Milei, sino para, digamos, 2028". Para Motyl, esto implica una señal clave: "Para mí es un testeo, por parte del ministro de Economía, de cómo está, cómo ve el mercado, la situación tanto política o económica de la Argentina".

Cuál es la percepción del mercado

Y agregó: "El mercado realmente descuenta que el Gobierno logrará una reelección y efectivamente le cree al actual plan económico".

Respecto a las alternativas de inversión, la entrevistada señaló que las obligaciones negociables ofrecen mejores rendimientos, aunque no están exentas de riesgo: "Hoy están rindiendo, digamos, por encima, entre el 9 y el 8%".

No obstante, advirtió que el contexto macro impacta también al sector privado: "La situación macro y la que está sufriendo el Gobierno también le pega a lo que es el sector más privado".