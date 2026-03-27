Monotributo vs régimen general: cuándo conviene cambiar según expertos

El tributarista Marcelo Rodríguez analizó en diálogo con Canal E los cambios recientes en el monotributo y el impacto del nuevo régimen de inocencia fiscal, en un contexto donde el sistema impositivo argentino vuelve a estar en el centro del debate.

Según explicó, el esquema actual presenta oportunidades, pero también desafíos para los contribuyentes, especialmente en la decisión de permanecer en el monotributo o migrar al régimen general.

Actualización del monotributo y recategorización

Rodríguez señaló que el monotributo tuvo recientemente una actualización clave: “tuvo un incremento en las categorías y en las cuotas del 14%”, lo que obligó a una nueva recategorización de los contribuyentes.

En ese sentido, recordó que este ajuste es semestral y responde al contexto inflacionario, aunque advirtió que no es el único factor a considerar para quienes están dentro del régimen.

Régimen de inocencia fiscal: beneficios y condiciones

El especialista destacó que muchos contribuyentes tienen hoy una oportunidad relevante con el nuevo régimen de inocencia fiscal, que permite regularizar la situación tributaria. “Presentando correctamente la declaración jurada, el contribuyente puede bloquear su historia fiscal hacia atrás”, explicó, al comparar el mecanismo con una especie de amnistía fiscal.

Sin embargo, aclaró que el beneficio exige cumplimiento estricto: “El Estado pide declaraciones en tiempo y forma, sin errores ni omisiones significativas”.

El dilema del IVA y el paso al régimen general

Uno de los principales obstáculos para salir del monotributo es el impacto del IVA, que implica un recargo del 21% sobre los precios. Rodríguez advirtió que esto puede afectar la competitividad: “Agregar el 21% al consumidor final muchas veces te saca del mercado”.

En este contexto, planteó la necesidad de revisar el sistema y recuperar figuras como la del responsable inscripto sin IVA, para facilitar la transición de los contribuyentes.

Un sistema que necesita ajustes

El tributarista fue crítico sobre la implementación actual del régimen: “Esta reforma quedó chueca, debería compatibilizarse mejor con el régimen general”.

Además, advirtió que sin cambios estructurales será difícil que los contribuyentes adopten masivamente el nuevo esquema.

¿Conviene seguir en el monotributo?

Rodríguez explicó que no todos los contribuyentes deberían permanecer en el monotributo, especialmente en las categorías más altas. “La cuota mensual supone una rentabilidad del 50%. Si tu margen es menor, te conviene ir al régimen general”, detalló.

En ese sentido, remarcó que cada caso debe analizarse de forma individual, ya que en algunos escenarios el cambio puede implicar una reducción de la carga impositiva.

Un régimen masivo y en revisión

Actualmente, el monotributo alcanza a más de 4 millones de contribuyentes, lo que lo convierte en un pilar del sistema tributario argentino. Sin embargo, Rodríguez consideró que podría haber cambios a futuro: “Hay una intención de reducirlo o limitarlo a menos contribuyentes”.

De todos modos, advirtió que cualquier modificación será compleja desde el punto de vista político, debido a su impacto social.

La clave: analizar cada caso

Como conclusión, el especialista insistió en la importancia de la planificación fiscal: “El contribuyente debe analizar si le conviene seguir en el monotributo o pasar al régimen general”.

Y cerró con una recomendación clara: “Siempre con el asesoramiento de un profesional”.