Enrique Hernández: “La violencia detonará la venta de chalecos antibalas y vehículos blindados en México”

En diálogo con Canal E, Enrique Hernández, periodista desde México, analizó el impacto de la violencia tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y anticipó un fuerte aumento en la venta de chalecos antibalas y autos blindados de cara al Mundial 2026.

“La violencia que se ha visto en los últimos días, sobre todo por este combate al crimen organizado y sobre todo el abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, hará que se demanden aún más chalecos, antibalas y obviamente vehículos blindados en México”, afirmó.

El fenómeno no se limita al contexto delictivo. También está vinculado a la organización del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

“Este impulso en las ventas de estos dos productos de blindaje viene también impulsado por la celebración del Mundial que se realizará en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México”, señaló.

Violencia, pérdidas millonarias y normalización

Tras el operativo en Jalisco, el país vivió horas críticas. “Durante al menos 48 horas hubo problemas con bloqueos, obviamente violencia, sobre todo en el estado de Jalisco”, detalló Hernández.

El impacto económico fue significativo: “Hubo pérdidas por parte del pequeño comercio, estimadas en 200 millones de dólares”, explicó, en referencia a cierres temporales de bancos, centros comerciales y suspensión de vuelos en destinos turísticos como Puerto Vallarta.

Sin embargo, aseguró que la actividad comenzó a normalizarse: “Después de estos días se ha restablecido prácticamente todo”. Los vuelos fueron reactivados y los eventos masivos retomaron su curso.

Mundial 2026 y demanda récord de blindaje

La industria del blindaje proyecta un crecimiento del 20% en ventas. Hernández explicó que los principales compradores son fuerzas federales y empresas de seguridad privada.

“Al año están comprando 90.000 piezas”, indicó sobre chalecos antibalas adquiridos por fuerzas armadas y Guardia Nacional. Además, destacó que México es uno de los mercados más relevantes en la región: “No por menos México es el segundo mayor país donde se brindan este tipo de vehículos después de Brasil”.

En cuanto a la seguridad para el Mundial, puso como ejemplo eventos recientes sin incidentes, como el concierto masivo de Shakira en Ciudad de México, que reunió a 400.000 personas con “saldo blanco”. También recordó antecedentes como los Juegos Panamericanos de 2011 y la cumbre del G-20 en Los Cabos, realizados en contextos de mayor violencia.

Para Hernández, el desafío será sostener operativos coordinados bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, quien impulsa además una ambiciosa reforma laboral.

Sobre ese punto, destacó avances históricos: “Uno de los grandes logros ha sido el incremento al salario mínimo, que se ha incrementado al 150% en los últimos siete años”. También confirmó que se reducirá la jornada laboral: “A partir de mañana será promulgada la reforma de reducción a la jornada laboral”, con el objetivo de alcanzar las 40 horas semanales hacia 2030.

México transita así un escenario dual: mayor blindaje y seguridad privada frente a la violencia, y reformas estructurales en el mercado laboral en pleno año preelectoral y con la mirada del mundo puesta en el Mundial 2026.

