YPF lidera el MERVAL tras fallo clave y el petróleo en alza

En una jornada marcada por la volatilidad global, el MERVAL logró cerrar en terreno positivo impulsado casi exclusivamente por YPF, en un contexto donde el fallo judicial por la expropiación y la suba del petróleo internacional se convirtieron en factores determinantes.

“Hoy tuvimos la buena noticia para Argentina de que salió a favor el fallo tan discutido de los famosos 16.000 millones de dólares”, destacó el economista Leonardo Alberto, quien subrayó la relevancia de esta resolución judicial que descomprime uno de los principales riesgos financieros del país.

El economista explicó que este proceso se originó durante la expropiación de YPF y atravesó distintos gobiernos, todos intentando evitar el pago de esa millonaria cifra. “Luego del fallo en primera instancia, este fallo de la Cámara, por suerte le da la razón a Argentina”, agregó, marcando el alivio que representa para el escenario económico local.

Impacto del fallo en YPF y el mercado

Lejos de tratarse únicamente de una cuestión judicial, Alberto remarcó que el fallo tiene implicancias directas sobre el futuro de la compañía. “No es una cuestión simplemente de que ahora YPF iba a ser dañada, sino que le permite encarar libremente cuestiones más relacionadas con inversión”, explicó.

En este sentido, el mercado reaccionó con fuerza: los inversores ven ahora a YPF con mayor margen para crecer, especialmente en un contexto internacional donde el precio del petróleo vuelve a posicionarse como variable clave.

Petróleo en alza y proyecciones globales

El conflicto en Medio Oriente y los problemas logísticos están presionando al alza los precios del crudo, con proyecciones que incluso hablan de un barril a 150 dólares. Para Alberto, este escenario no es descabellado. “Sí, se puede convalidar si sigue el conflicto en Medio Oriente y si seguimos con problemas de logística”, sostuvo.

El especialista aclaró que el impacto en las empresas no es inmediato. “No es que toman el valor de contado y automáticamente incorporan esa ganancia”, detalló, aludiendo a la dinámica de contratos a futuro en el sector energético.

Aun así, el efecto positivo llegará con el tiempo. “Lo que no es ganancia de hoy será ganancia en los balances futuros”, aseguró, explicando por qué las acciones petroleras están siendo tan demandadas tanto a nivel local como internacional.