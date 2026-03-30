Estrategia legislativa: el Gobierno redefine su hoja de ruta en la Casa Rosada

Tras una semana marcada por tensiones internas y desafíos políticos, el Gobierno retomó el foco en su estrategia parlamentaria. La mesa política volvió a reunirse en la Casa Rosada con un objetivo central: definir cómo avanzar con los proyectos clave en el Congreso. En ese marco, desde el oficialismo aseguran: “la mesa política está reunida nuevamente para definir la estrategia legislativa”.

El encuentro, encabezado por Manuel Adorni, refleja la necesidad de ordenar prioridades en un escenario complejo. “El Gobierno intenta concentrarse en los desafíos legislativos que tiene por delante”, remarcan fuentes cercanas, en referencia a las dificultades para conseguir consensos en ambas cámaras.

La reunión congrega a figuras centrales del oficialismo, desde el ala política hasta el equipo económico, lo que evidencia la importancia de las decisiones en juego. “Se busca terminar de definir la estrategia con la cual se intentará aprobar las reformas”, explican desde el entorno gubernamental.

Reformas clave: propiedad, seguridad y desregulación

El paquete legislativo que el oficialismo pretende impulsar en abril incluye iniciativas de alto impacto. Entre ellas, se destaca un conjunto de medidas vinculadas a la propiedad privada, un eje central en la agenda del Gobierno. En ese sentido, se señala que “el oficialismo pretende tratar en abril un paquete de medidas sobre propiedad privada”.

Otro de los proyectos más relevantes es el denominado “Hojarascas”, orientado a simplificar el entramado normativo. Según explican, “plantea derogar más de 70 normas consideradas obsoletas”, en línea con la política de desregulación que impulsa la administración.

Además, se busca avanzar en temas de seguridad con nuevas tipificaciones penales y sanciones más duras. “Se plantea la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas”, destacan, en un intento por responder a una de las principales demandas sociales.

Negociaciones y tensiones en el Congreso

El contexto político obliga al oficialismo a afinar su estrategia de negociación. La falta de mayorías propias convierte cada proyecto en un desafío. Por eso, desde el Gobierno reconocen que “el objetivo es ordenar la agenda y mejorar las condiciones para su aprobación”.

En paralelo, también se debatirán reformas sensibles como las modificaciones a las leyes de glaciares, discapacidad y financiamiento universitario. “Son temas que generan debate y requieren consensos amplios”, admiten en el entorno oficial.

La reunión de la mesa política no solo apunta a definir prioridades, sino también a coordinar roles y mensajes. En un escenario de alta fragmentación política, cada movimiento resulta clave. “Se trata de alinear al equipo y avanzar con una hoja de ruta clara”, subrayan.

Con este nuevo encuentro, el Gobierno busca dejar atrás las tensiones recientes y enfocarse en una etapa decisiva. La capacidad de construir acuerdos será determinante para avanzar con una agenda ambiciosa que, por ahora, enfrenta múltiples resistencias.

