Congreso y elecciones 2027: las claves del nuevo escenario político argentino

La analista política Mariana Mei analizó en diálogo con Canal E la agenda parlamentaria de la semana y el escenario político de cara a 2027, en un contexto marcado por la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y las tensiones dentro de la oposición.

En ese marco, anticipó que el funcionario deberá presentarse en el Congreso: “Tiene fecha de alocución el 29 de abril”, señaló, y agregó que ya comenzaron a enviarse preguntas desde distintos bloques.

Adorni irá al Congreso en medio de cuestionamientos

Según explicó Mei, la exposición de Adorni se dará en un clima político complejo, atravesado por cuestionamientos personales y políticos. “Le van a preguntar por los viajes y sus presuntas casas”, detalló, al tiempo que remarcó que el presidente Javier Milei podría acompañarlo en el recinto como gesto de respaldo.

Además, sostuvo que el oficialismo busca ganar tiempo: “No le es cómodo en este momento contestar preguntas”, afirmó.

El oficialismo intenta retomar la agenda parlamentaria

Más allá del caso Adorni, la analista destacó que el Gobierno busca recuperar iniciativa en el Congreso. “Entraron más de 200 pliegos judiciales”, explicó, en referencia a cargos vacantes en la Justicia que el Ejecutivo intenta cubrir tras meses de demora.

En paralelo, volvió a ingresar la llamada “ley hojarasca”, orientada a la desregulación y modernización normativa, junto con proyectos vinculados a la inviolabilidad de la propiedad. “Es un intento del oficialismo de retomar la agenda parlamentaria”, resumió.

La oposición, fragmentada y sin liderazgo claro

En el plano electoral, Mei advirtió que la oposición enfrenta dificultades para consolidar un liderazgo competitivo. “El peronismo está muy dividido, no encuentra el rumbo”, sostuvo, y agregó que ni siquiera figuras posicionadas como Axel Kicillof logran unificar apoyos.

También mencionó a otros actores en carrera, como gobernadores y dirigentes del peronismo, pero sin una figura dominante.

Macri, Bullrich y la disputa dentro del PRO

Respecto al espacio opositor no peronista, consideró que Mauricio Macri buscará sostener su liderazgo. “No lo veo relegando su espacio”, afirmó, al analizar el intento de relanzamiento del PRO.

En cuanto a Patricia Bullrich, planteó dudas sobre su futuro político: “No la veo aspirando a jefa de Gobierno”, señaló, y dejó abierta la posibilidad de nuevos movimientos dentro del tablero político. “Puede pasar todo, es experta en pases”, agregó.

Un escenario abierto hacia 2027

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Mei consideró que aún falta mucho para definir candidaturas, aunque reconoció la ventaja actual del oficialismo. “Hoy Milei le ganaría”, indicó, aunque aclaró que el panorama puede cambiar.

Finalmente, remarcó que la oposición tiene una oportunidad política inmediata: “No están marcando agenda”, concluyó.