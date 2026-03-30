El Senado de la Nación dio ingreso al pedido del Poder Ejecutivo que solicita acuerdo para la designación de Carlos Alberto Mahiques como responsable de la Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado ocupa ya este cargo; el pedido de un nuevo nombramiento, que llega directamente desde el presidente Javier Milei, apunta a asegurar su renovación antes de que cumpla 75 años, la edad límite, en noviembre próximo.

El Poder Ejecutivo envió el pedido de renovación en febrero. Mahiques, padre del recientemente nombrado ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ocupa la Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal y es integrante de la Sala III. La renovación permitiría que permanezca otros cinco años como vocal del máximo tribunal penal del país.

La audiencia pública donde se evaluará la postulación de Mahiques se llevará a cabo el 16 de abril en la Cámara Baja. Desde el 1° de abril hasta el 7 de abril de 2026 inclusive se recibirán preguntas y observaciones a las calidades y méritos del juez para renovar su cargo.

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Los vínculos de Mahiques con la causa AFA lo llevaron a renunciar a la subrogancia en la Sala I

El 24 de febrero, un día después de que se difundiera que había celebrado su cumpleaños número 74 en la famosa quinta de Pilar que se atribuye al dirigente de la AFA Pablo Toviggino, Carlos Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa sala es precisamente la encargada de resolver la cuestión de competencia en la causa que investiga la titularidad del predio, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

En una nota dirigida al presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña, y al Consejo de Superintendencia, Mahiques argumentó “circunstancias de carácter estrictamente funcionales” y detalló la alta carga de trabajo de la Sala I, que cuenta con 332 procesos en trámite.

El clan Mahiques: una familia de la casta judicial

Carlos Alberto Mahiques, de 74 años y oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, es el patriarca del clan Mahiques. Ingresó al fuero penal hace más de 50 años. Fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal. En 2017 accedió a la Cámara Federal de Casación Penal por traslado con acuerdo del Senado. Intervino en fallos sobre el atentado a la AMIA y en condenas por delitos de lesa humanidad

Uno de sus hijos, Juan Bautista Mahiques, ocupa desde el 5 de marzo el cargo de ministro de Justicia de la Nación; en noviembre había sido designado por Claudio "Chiqui" Tapia vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), pero poco después renunció al cargo. Su hermano mayor, Esteban, integró el Tribunal de Disciplina de la AFA y ocupó cargos en la Cancillería, como director general de Relaciones Institucionales. El menor, Ignacio, se desempeña como fiscal de instrucción N° 35 en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno por uno: quién es quién en el clan Mahiques

Por qué la continuidad de Mahiques resulta clave para el Gobierno

La renovación se produce en un contexto de vacantes en Casación y de avance del Gobierno en una reforma del Código Penal. La Cámara Federal de Casación Penal resuelve recursos en causas de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y delitos de lesa humanidad.

El tribunal también interviene en expedientes de alta sensibilidad institucional y política. La Sala III, que integra Mahiques, participó en fallos como la confirmación del sobreseimiento del presidente Javier Milei en la causa por injurias iniciada por Jorge Fontevecchia, presidente y CEO del Grupo Perfil. Por lo tanto, mantener a este juez en el cargo permite al Ejecutivo conservar un juez con experiencia en el máximo tribunal penal antes de que cumpla la edad límite.

Ahora, la renovación debe ser aprobada en la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el senador Juan Carlos Pagotto. Antes, se permite a la ciudadanía presentar comentarios u objeciones entre el 1 y el 7 de abril. Las presentaciones se pueden realizar en forma digital o presencial en la sede de la comisión, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1702, sexto piso, oficina 606, entre las 10 y las 17.

MB/ML