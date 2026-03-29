El ministro Mahiques enviará al Senado esta semana los primeros 62 pliegos para cubrir vacantes judiciales

Entre los senadores del oficialismo hay una mezcla de expectativa, nerviosismo y actitud negociadora. En la Justicia hay más de 300 cargos para cubrir con cierta urgencia y ese trabajo que deberá encabezar el nuevo ministro de la cartera, Juan Bautista Mahiques, será por tandas al menos por este mes de abril. Para esta semana se espera que ingresen los primeros 62 pliegos que apuntarán a cubrir los cargos vacantes de jueces, fiscales, defensores y conjueces. Saben los legisladores de La Libertad Avanza que el proceso se pondrá en marcha y que deberán convencer a los sectores aliados para que la situación empiece a normalizarse en un terreno que el Gobierno pretende fortalecer.

Los últimos traspiés en ese ámbito que se vieron potenciados por los cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus viajes a Estados Unidos y a Punta del Este, y las novedades sobre el caso $Libra, reactivaron la necesidad de que se activen los nombramientos lo más pronto posible. Quieren dejar atrás esos temas espinosos y empezar a solucionar un tema que requiere máxima premura tras el alejamiento del cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Entre la justicia nacional y federal hay más de 300 cargos en disputa. A pesar de que se confeccionaron las ternas de los aspirantes desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Javier Milei no completó ninguna vacante judicial.

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Cúneo Libarona defendió a Adorni tras la polémica y negó irregularidades por los viajes

La intención, entonces, es que Patricia Bullrich, como líder del bloque de La Libertad Avanza, empiece a convencer a los senadores que últimamente acompañaron en las votaciones al oficialismo que avalen a los candidatos que se propongan. Tanto desde el radicalismo como desde el PRO y también de algunos de los partidos provinciales hay buena predisposición para concretar los nombramientos, pero la instancia de la negociación deberá estar presente.

Paralelamente entre varios senadores empezó a reflotarse la intención de que se completen los lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde los alejamientos de Elena Haighton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda, quienes se fueron cuando cumplieron los 75 años, viene funcionando con solo tres miembros.

El malestar de Milei con la democracia

Tras el intento frustrado del Gobierno de imponer por decreto en comisión a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla, quienes fueron rechazados por el Senado, el tema se estancó. Desde los distintos bloques hay posturas que difieren en cuanto al número. Unos quieren que sea de 5 integrantes, otros de 7 y desde el peronismo impulsan una Corte ampliada a 9.

Por el momento, se estima que en abril Mahiques y el resto del oficialismo intentarán que al menos se cubran los casos más urgentes y la ampliación del Máximo Tribunal no figura entre las prioridades. Entre los juzgados vacantes hay 209 que no tienen a un titular designado y es en ese sentido en el que Mahiques propondrá a los aspirantes.