Grabois reclama que los Milei declaren por $Libra y Paulón apunta al 'bolsillo y la moral' de Adorni

Realidades opuestas las que ven, o al menos explican en público, Gobierno y oposición . Este domingo el presidente Javier Milei retuiteó en su cuenta de X cuadros económicos de sus seguidores en los que se destaca a "la economía argentina en niveles récord", una afirmación que contrasta la realidad que cuentan quienes "no la ven" y sufren graves problemas para llegar a fin de mes. "El Gobierno debería estar revisando esa afirmación de que estamos en un nivel récord de consumo”, dijo a PERFIL Córdoba Roberto Cachanosky, detacando "lo curioso que hablen de récords cuando los salarios del sector privado formal y del sector público tanto a nivel nacional, provincial como municipal que publica el INDEC, muestran que pierden con en los últimos cinco meses han perdido con la inflación".

El cuadro que replicó Milei este domingo, hablando de "economía en récord histórico".

Y al margen de esos debates económicos, con los que el Gobierno lucha por tapar sus problemas judiciales, esta señala Juan Grabois como patrocinante de damnificados por la criptoestafa $LIBRA pidió a la Justicia que se cite a declaración indagatoria al presidente Javier Milei y su hermana Karina, sosteniendo que "en nuevas pruebas sumadas al expediente, "existen elementos más que suficientes" para avanzar con esas medidas en la investigación.

A propósito de la investigación, que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano, entre las voces que cuestionan su tarea estuvo esta semana la abogada y periodista Natalia Volosin, que señaló que el funcionario judicial "tendría que ser destituido como fiscal y denunciado por encubrimiento". La letrada tiene cree que " es una causa de corrupción que va a tener, seguramente, el mismo derrotero que todas y tardará 15 años en resolverse”.

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Adorni y su amigo Marcelo Grandio, los vértices del volcán en torno al viaje en avión privado a Punta del Este.

Paulón: "Lo de Adorni es el peor daño que le podía ocurrir al Gobierno, golpea su moral de austeridad”

Mientras Grabois apunta al expediente del tema $LIBRA, el diputado socialista Esteban Paulón señaló este fin de semana que "la investigación judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni avanza con nuevas medidas de prueba", remarcando que el funcionario en vez de aclarar sobre el viaje a Punta del Este o sus bienes "no aportó nda" y sus viajes y evolución patrimonial "golpean el corazón del discurso de austeridad del Gobierno de Javier Milei".

El legislador socialista, uno de los denunciantes, explicó que la causa se originó a partir de “la investigación de cómo se había pagado el viaje de Adorni a Punta del Este” y señaló que en los últimos días se registraron allanamientos y declaraciones que contradicen la versión oficial.

“El piloto del vuelo de regreso declaró que Marcelo Grandío fue el que pagó los viajes, contradiciendo al propio Adorni, que había establecido que los había pagado él”, afirmó el legislador en Radio Splendid AM 990.

“La jueza Servini cedió la investigación por enriquecimiento ilícito al juez Lijo para acumular las causas, todo está en la fiscalía que interviene en nuestra presentación”, detalló. También mencionó que "la denuncia impulsada por Marcela Pagano se integró al expediente"

El diputado habló sobre la sospecha de dádivas. “El mismo Adorni mismo dijo públicamente: ‘me quedé en la casa de Marcelo Grandío’”,pero "la ley de ética pública prohíbe a los funcionarios aceptar regalos o viajes de personas o empresas con contratos con áreas bajo su órbita".

“Todo esto es el peor daño que le podía ocurrir al Gobierno de Milei, porque Adorni era la principal cara del discurso moral de austeridad”, dijo Paulón, indicando “cuando uno contrasta ese relato con el nivel de vida y los bienes que tiene, queda al desnudo la hipocresía y la dificultad del Gobierno para sostener esa narrativa”.

NA/HB