La abogada Natalia Volosin cuestionó los planteos realizados por la defensa en la causa $LIBRA, al considerar que responden a maniobras habituales en este tipo de expedientes. “No hay que comerse la curva de una estrategia clásica de las defensas en este tipo de caso. Se parece mucho a lo que Mahiques anticipaba hace un par de semanas en TV”, sostuvo.

En declaraciones realizadas en el programa “Total Normalidad”, conducido por Paula Marussich y Nicolás Fiorentino en FutuRock, afirmó que desde el punto de vista jurídico no existen elementos que permitan proyectar avances significativos a partir de esos cuestionamientos.

“Desde lo jurídico, no veo elementos para que esto pueda tener ningún tipo de avance. La defensa de (Mauricio ) Novelli designó peritos que participaron de la causa y que nunca cuestionaron lo que se estaba haciendo. Una vez que se hace el peritaje, no hay nada más que la extracción de la prueba”, explicó.

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Duras críticas al fiscal Eduardo Taiano

Volosin fue muy crítica con la actuación del fiscal de la causa, Eduardo Taiano: "No me genera ninguna expectativa. Su actuación en esta causa igual que otras que involucran al poder ha sido muy pobre", afirmó.

La abogada fue más allá y planteó posibles sanciones: “Yo creo que Taiano tendría que ser destituido como fiscal y denunciado por encubrimiento”.

No obstante, deslizó una expectativa puntual en relación a la preservación de la prueba: “Quiero creer que, con el fin de resguardar la prueba, Taiano va a rechazar”.

Según Volosin, el expediente podría seguir el mismo camino que otras investigaciones similares en Argentina. “Esto es una causa de corrupción que va a tener, seguramente, el mismo derrotero que todas. Tardará 15 años en resolverse”, señaló.

La validez de la prueba y la cadena de custodia

Volosín remarcó que no hubo impugnaciones sobre la validez del procedimiento técnico, particularmente en lo referido a la cadena de custodia. “Están cuestionando el modo al que llegamos los que vimos ese material, pero no hubo discusión de la validez de la cadena de custodia”, indicó.

También relativizó la novedad de este tipo de planteos, al señalar que son habituales en causas con peritajes telefónicos. “Las defensas siempre hacen estos planteos ridículos que nunca llegan a nada siempre que hay una extracción telefónica. Lo que vos ves es lo que te pide el fiscal”, sostuvo.

Y aclaró los límites legales del uso del material: “Lo que no podemos usar es la comunicación del imputado con el abogado”.

La abogada también se refirió al uso de información obtenida en investigaciones que deriva en otros posibles delitos. “Hay jurisprudencia que avala que, si yo estoy viendo tu teléfono por un hecho y me encuentro con otro delito, también lo puedo usar porque es un hallazgo y es algo que la doctrina reconoció toda la vida”, explicó.

Además, mencionó el principio del “fruto del árbol envenenado”, aunque aclaró sus alcances. “Lo que eso impide es usar elementos que provienen de una prueba nula, pero si vos llegás a la misma conclusión por pruebas alternativas es lo mismo”, precisó.

Causa $Libra: Novelli pidió anular el peritaje a sus dispositivos por presuntas "filtraciones"

La letrada destacó el valor de las comunicaciones en la reconstrucción de los hechos. “Las comunicaciones son claves, hay cuestiones de segundos ahí. Todas las comunicaciones concomitantes antes, durante y después son importantes”, explicó. También mencionó otros elementos relevantes dentro del expediente: “Después, la nota en el bloc de notas de Novelli y las pruebas que avalan que eso sucedió”.

Volosín apuntó a la necesidad de profundizar en otras líneas de investigación, como la existencia de documentación clave. “Hay que buscar el contrato. Mariano Vidal señaló que vio el contrato firmado, y nadie lo citó para preguntarle qué vio”, advirtió.

Además, destacó el trabajo realizado por la comisión investigadora: “Buena parte de lo que sabemos hasta ahora lo rastreó la comisión $LIBRA. En relación a las transferencias, todas esas pruebas las recuperó la comisión y el error de Hayden Davis de dar algunos datos”.

Finalmente, la abogada deslizó sospechas sobre el posible alcance de la causa. “Por supuesto todos, menos el fiscal, sospechamos que todo esto tiene final en Karina y Javier Milei”, concluyó.

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