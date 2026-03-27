La secretaria del broker que acompañó a Adorni hasta el avión ratificó que el viaje lo pagó Grandío

Vanesa Tossi, empleada de Agustín Issin, el broker que este jueves -ante el juez Ariel Lijo- delcaró ante la Justicia, que el vuelo de Manuel Adorni junto a su familia hacia Punta del Este, lo pagó el periodista Marcelo Grandío, amigo del Jefe de Gabinete y que coproducía programas en la TV Pública.



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