viernes 27 de marzo de 2026
POLITICA
viaje a punta del este

La secretaria del broker que acompañó a Adorni hasta el avión ratificó que el viaje lo pagó Grandío

Vanesa Tossi, empleada de Agustín Issin, ratificó los dichos de su jefe y confirmó que el periodista Marcelo Grandío pagó los viajes en avión privado del jefe de Gabinete de Javier Milei.

210326_avion_adorni_esposa_grandio_capturapantalla_g
Vuelos. Adorni viajó en un jet privado Hondajet desde San Fernando hasta Laguna del Sauce, con su mujer, sus hijos y Marcelo Grandio. | captura de pantalla

Vanesa Tossi, empleada de Agustín Issin, el broker que este jueves -ante el juez Ariel Lijo- delcaró ante la Justicia, que el vuelo de Manuel Adorni junto a su familia hacia Punta del Este, lo pagó el periodista Marcelo Grandío, amigo del Jefe de Gabinete y que coproducía programas en la TV Pública.

En desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota