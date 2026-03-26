El piloto del vuelo de Adorni contradijo su versión: “El viaje lo pagó un tercero”

El piloto vinculado al vuelo privado en el que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó desde Punta del Este declaró ante la Justicia y aportó una versión que contradice lo dicho públicamente por el funcionario.

Se trata de Agustín Issin Hansen, quien se presentó como testigo en los tribunales de Comodoro Py y afirmó que el viaje no fue pagado por Adorni, sino por el periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario.

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La declaración que complica la versión oficial

Durante casi cuatro horas, Issin brindó detalles sobre la operación del vuelo y entregó documentación. Según explicó, actuó como intermediario en la compra de un paquete de viajes a la empresa Alpha Centauri, del cual salió el traslado utilizado por Adorni. “El vuelo lo reservó y lo pagó Grandio”, sostuvo, en línea con lo que ya había declarado previamente.

Además, detalló que el tramo de regreso fue gestionado por su empresa y luego vendido al periodista por 3000 dólares, pago que —según dijo— se realizó en efectivo a través de un tercero.

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Uno de los puntos que analiza la Justicia es la factura del vuelo, que está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje.Sobre esa demora, Issin explicó que se encontraba de vacaciones y que emitió el comprobante cuando regresó, el mismo día en que el caso tomó estado público.

También aclaró que se trató de un tramo “vacío”, lo que permitió reducir el costo original del pasaje.

Un entramado bajo investigación

La causa incluye además documentación sobre la compra de un paquete de 10 vuelos por más de 42.000 dólares, así como registros de facturación entre las partes involucradas.

En paralelo, la Justicia ordenó un allanamiento en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, en el marco de la investigación.

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El jefe de Gabinete sostuvo en reiteradas ocasiones que él mismo pagó el viaje. “Estoy cansado de decir que lo pagué”, afirmó en una conferencia de prensa.

Sin embargo, las facturas conocidas hasta el momento no están a su nombre, y el funcionario evitó dar precisiones sobre la operación al ser consultado.

Versiones cruzadas

El caso también suma versiones contradictorias del propio Grandio, quien inicialmente aseguró que el viaje había sido pagado por Adorni, luego señaló que se compartieron los gastos y, finalmente, sostuvo que el dinero provenía del Estado.

La investigación continúa en curso y busca determinar quién financió realmente el vuelo y si existieron irregularidades en la operación.

LB / EM