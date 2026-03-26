Crisis digital y desgaste político: el caso de Manuel Adorni bajo la lupa

El análisis de la conversación digital entre el 8 y el 25 de marzo de 2026 revela un escenario complejo para el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sobre un total de 178.658 registros procesados, el sentimiento negativo domina con claridad: por cada mención positiva, hay más de cinco críticas.

En términos concretos, el estudio realizado por la consultora Reputación Digital, revela que el 35,6% de las menciones son negativas, frente a apenas un 6,7% positivas. El resto, un 57,7%, corresponde a contenido neutral, mayormente vinculado a la viralización de publicaciones.

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La emoción predominante no es la indignación sino la desconfianza, un dato relevante porque indica un problema más profundo que la reacción coyuntural: la falta de credibilidad.

Dos momentos críticos que marcaron la conversación

El período analizado muestra dos picos de crisis bien definidos. el primero ocurrió el 12 de marzo, impulsado por la polémica en torno a un vuelo privado y la inclusión de la esposa del funcionario en una comitiva oficial.

El segundo, entre el 20 y el 23 de marzo, resultó más intenso y duradero. En esos días, el foco se desplazó hacia la supuesta propiedad en un country, el hashtag #Adornigate y versiones de renuncia. En este segundo ciclo, el rechazo superó el 76% de forma sostenida.

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El punto de quiebre se dio el 14 de marzo, cuando la discusión pasó a centrarse en el eje “casta” y doble estándar, alcanzando niveles máximos de negatividad.

El informe muestra que no todas las plataformas reaccionan igual. Facebook aparece como el espacio más hostil, con un ratio de 15,4 menciones negativas por cada positiva. Allí predomina un lenguaje directo, emocional y sin matices.

En Google News, el ratio es aún más alto (16 a 1), reflejando una cobertura mediática mayoritariamente crítica. Por su parte, X (Twitter) presenta un escenario más complejo: si bien predomina la crítica, existe una narrativa defensiva organizada, que alcanza el 7,1% de las menciones positivas. Instagram, en cambio, se mantiene mayormente neutral.

Emociones en juego: del enojo a la burla

El análisis emocional revela tres sentimientos principales:

Desconfianza (17,4%)

Desprecio (6,7%)

Indignación (5,8%)

Sin embargo, un dato clave es el crecimiento de la ironía y el sarcasmo. Este cambio marca una transición relevante: cuando una crisis pasa de generar enojo a provocar burla, su recuperación se vuelve más difícil. El apoyo al funcionario, por su parte, proviene casi exclusivamente de sectores alineados al oficialismo y se expresa en clave defensiva, no propositiva.

Los temas que estructuran la crisis

Entre los ejes temáticos más relevantes aparecen:

La discusión electoral hacia 2027

La interna con el PRO

Las dudas sobre el patrimonio

Las versiones de renuncia

Pero hay un punto especialmente crítico: el eje “casta/doble estándar” presenta un 100% de negatividad. No existe defensa efectiva dentro de ese encuadre, lo que lo convierte en el flanco más sensible para el gobierno.

El ecosistema digital muestra una fuerte concentración: de más de mil publicaciones, solo 40 generan la mayor parte del impacto. Dos posteos en particular explican más del 25% de las menciones totales, lo que indica que la conversación está fuertemente influenciada por pocos emisores con alta capacidad de amplificación.

La narrativa más extendida es la idea de que el funcionario “es operado desde el PRO”, utilizada como principal línea defensiva. Sin embargo, esta estrategia también refuerza la percepción de conflicto interno.

La conferencia que no logró cerrar la crisis

El 25 de marzo, Manuel Adorni realizó una conferencia de prensa con el objetivo de contener el daño. Pero el efecto fue el contrario. Antes incluso de su realización, el 56% de las menciones ya eran negativas. Tras la conferencia, una frase viralizada amplificó el impacto por tres razones:

Su facilidad para circular fuera de contexto

Su contradicción con el discurso anti-casta

Su tensión con la narrativa de austeridad

El respaldo posterior de Javier Milei y Karina Milei no logró revertir la tendencia. Además, la intervención de María Eugenia Vidal, recordando declaraciones pasadas del propio Adorni, reforzó el eje de doble estándar.

El informe concluye que la crisis no está contenida y presenta varias características estructurales: Es más intensa en su segunda fase que en la inicial y combina un escándalo reputacional con una disputa política interna. Tiene una única defensa eficaz: la narrativa electoral y presenta alta exposición en Facebook, sin capacidad de respuesta. El mayor riesgo radica en la consolidación del encuadre “casta”, que no solo afecta al vocero sino que pone en tensión el núcleo identitario del gobierno libertario.