Lilia Lemoine quiso defender a Manuel Adorni y Esteban Tebrucq quedó desorientado

En medio de la polémica que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni y cuestiona su patrimonio, la diputada libertaria Lilia Lemoine intentó defender al funcionario pero lanzó una serie de acusaciones confusas en las que mencionó a la legisladora Marcela Pagano y a la presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Es padre, se metieron con sus hijos y todo donde la diputada (Marcela) Pagano mete los dedos, los garfios...", lanzó la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) durante una entrevista en LN+ con Esteban Trebucq, quien, un poco confundido, le preguntó: "¿Pero quién habló de sus hijos?".

Continuando con sus acusaciones, y ante la pregunta del entrevistador, Lemoine agregó: "No hablo de vos...Alguien lo filmó en un momento privado, esperaron un mes y empezaron a poner un video. Se metieron con su familia, con su casa...Está todo declarado como corresponde".

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"Marcela Pagano y toda la red de amigotes que tiene, que ya ves por dónde va, Delcy Rodríguez, la narcodictadura, Alberto Fernández y toda esa gente de porquería está metiéndose en el medio", amplió incluyendo en sus declaraciones a la presidenta interina de Venezuela.

Manuel Adorni dio su primera conferencia de prensa tras el escándalo de sus vuelos: "Hago lo que quiero con mi dinero"

En un intento de repartir culpas por las acusaciones contra el jefe de Gabinete, y ante la consulta sobre de qué forma se relacionaba Delcy Rodríguez al tema, la legisladora insistió: "Todo tiene que ver porque todo lo que sale de ahí es turbio y te enoja, así de simple, y a la gente le enoja también eso".

"¿Quién empezó todo esto?¿quién puso los videos al aire?¿quién difundió todo? el equipo de Marcela Pagano, es la verdad. Hechos. Siempre es la misma gente la que empieza estas operaciones", concluyó la legisladora libertaria ante la mirada confusa del periodista.

La primera conferencia de Manuel Adorni tras el escándalo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó este miércoles 26 las conferencias de prensa, con intención de dejar atrás la polémica por los viajes y la supuesta propiedad que habría adquirido en un country en Exaltación de la Cruz. "No tengo nada que esconder", afirmó el funcionario al iniciar su discurso, y agregó: "Hago lo que quiero con mi dinero".

Sobre las denuncias en su contra, el jefe de Gabinete buscó fijar posición y sostuvo: "Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben mi patrimonio lo construí ahí antes de entrar al Gobierno".

"Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten", agregó remarcando su disposición ante la Justicia y los organismos de control.

Adorni, además, defendió la gestión y trazó una comparación con administraciones anteriores: "Quiero dejar algo en claro: ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o pisó los salarios de los funcionarios tanto como éste".

Cuándo irá Manuel Adorni a presentar el informe de gestión de Gobierno ante el Congreso

El jefe de Gabinete se refirió también a su presentación ante el Congreso: "Les cuento que el 29 de abril estaré yendo a presentar mi informe al Congreso Nacional conforme lo establece nuestra Constitución nacional".

En ese marco, destacó su función dentro del Poder Ejecutivo: "Es un honor para mí ser el encargado de coordinar el gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia, porque a eso nos dedicamos: a reformar el país".

AS.