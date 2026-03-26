Los algoritmos predicen que Milei enfrentaría una crisis social en junio

“Estamos frente a una tormenta perfecta”, advirtió el especialista en datos José Norte, al analizar un informe basado en inteligencia artificial que mide el clima social en Argentina. Según explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), un índice situacional proyecta que “para finales de junio” podría haber “algún conflicto más fuerte”, incluso con gente en la calle, si la situación económica no mejora. Sin embargo, alertó que el escenario podría adelantarse porque "la paciencia se está acabando” y “junio se transforma en mayo o abril”, en un contexto donde “el 91% de la gente está detestando esta situación” y “el vaso se está empezando a rebalsar”.

José Norte es especialista en tecnología y análisis de datos, posee un doctorado en ciencias tecnologías y un máster en inteligencia artificial. Se desempeña como docente en la UCEMA y es el fundador y CEO de Reputación Digital, una consultora especializada en Big Data, inteligencia artificial y monitoreo en redes sociales aplicada a la política y el mundo.

Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia las conclusiones del informe que nosotros recibimos sobre la evaluación que hace la sociedad, a través de las redes sociales, de la performance de Adorni en las últimas semanas y, fundamentalmente, ayer en su conferencia de prensa.

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Principalmente te diría que ha sido terrible la crisis. De hecho, eso viene ya de la segunda crisis de Adorni, podríamos decir. La primera fue cuando salió todo esto a la luz y ahora la segunda crisis que estamos viviendo es esta, de la entrevista que dio ayer en la conferencia de prensa, donde tenemos ratios altísimos de odio y de malestar en la gente, con negatividades que van casi a una relación de 30 o 40 a 1. Es altísimo esto. Retroprocesando la máquina y analizando la parte de datos, nos hemos encontrado con que prácticamente el 91% de la gente está detestando esta situación de Adorni y no hace más que meterle más leña al fuego.

Básicamente, la crisis de Adorni se venía con una disminución, incluso en el primer ciclo de esta crisis hubo gente propia que lo apoyó. Pero si nos fijamos en la segunda, el cuestionamiento que tiene que ver con esta salida de Adorni a los medios, la fuerza propia ya no está en su defensa, sino que está absolutamente solo.

Es decir que, de alguna manera, esta situación lo ha llevado a él a un desencuentro absoluto con los propios y que, evidentemente, hay distintas narrativas en las redes sociales. La primera que te podría decir es que hay un planteo de una interna Caputo-Karina, por un lado, donde hay una discusión muy importante.

La segunda discusión tiene que ver con una línea del PRO mismo que está trabajando para poder tener un candidato, porque todo se lee en clave política para el 2027, para el jefe de Gobierno porteño, donde Adorni es el candidato por naturalidad, por autonomía, y termina siendo un candidato que gana más candidatos.

De hecho, creo que esto está afectando muchísimo la credibilidad del Gobierno y es una crisis con todos los colores y todos los títulos, porque estamos en ratios muy altos. Estamos hablando del 91% de negatividad contra apenas un 9% de soporte que tiene esta crisis.

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Desde el sector de Adorni dicen: “Bueno, acuérdense en cómo estaban los Menem y con el famoso 3% de Karina, y lo mal que estaban frente a la opinión pública en septiembre del año pasado, y luego cómo eso se fue diluyendo y hoy pasan absolutamente bajo el radar”. Cuando uno hace una comparación de esta crisis con aquella crisis de los Menem, Karina y el 3%, ¿son comparables, es peor o se acumulan y una pasa, dos pasan, pero la tercera ya no?

Estamos frente a una tormenta perfecta. Es un informe que hicimos hace 10 días. Hicimos un índice situacional en el cual tratamos, a través de algún algoritmo, de entender cuánto podía aguantar la gente esta situación económica. Este índice nos daba 5,6 a 10; es decir que, aproximadamente, en una proyección hipotética utilizando algoritmos de inteligencia artificial, nos daba para finales de junio que, si la superación económica en Argentina no cambiaba, podíamos tener algún más fuerte, en que la gente salga a la calle o donde haya manifestaciones más fuertes, donde realmente sea un conflicto más intenso.

La intensidad que tenemos nosotros ahora es relativa, activa, respecto a lo que puede venir en el futuro. Comparado con todo esto que está pasando en estos momentos en Argentina, lo que estamos viendo es que tenemos el caso Libra, tenemos el tema económico, la suba de los combustibles, los salarios congelados, la inflación.

Bueno, todo esto está armando un combo, más todos los temas de corrupción. Antes había más esperanza de que esto pudiese cambiar. Ahora la esperanza está disminuyendo, los ratios están subiendo; es decir que a la gente esa paciencia se le está acabando. Al acabarse esta paciencia, lo que le queda al Gobierno es menos tiempo de reacción. Si nosotros hacíamos una previsión para finales de junio, la previsión que tenemos, a medida que estas crisis, que son muy fuertes, impactan en todo el mundo, junio se transforma en mayo o se transforma en abril.

Es decir que, si efectivamente esta crisis es importante, efectivamente tienen que hacer un cambio y sí, efectivamente deberían ajustar. Ahora bien, ¿qué pasó con lo anterior? Y lo anterior yo creo que todavía el nivel de resistencia era bajo. Ahora el nivel de resistencia es mucho más alto. Tal vez estábamos a un nivel de dos, ahora estamos a un nivel de casi seis o siete. Eso significa que es como que el vaso se está empezando a rebalsar. Todavía no se rebalsó, pero está empezando a rebalsarse.

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¿Y qué pasaría en ese hipotético, como era el anterior estudio, que era a fines de junio y ahora podría adelantarse a mayo? ¿Qué es lo que usted imagina que podría suceder? ¿Una crisis social, con manifestaciones en las calles? ¿Cuál es la expresión de eso?

Sí, movilizaciones, hartazgo de la gente. Ese hartazgo de la gente se puede transformar en movilizaciones. Hay que ver cómo evoluciona. Acá el valor más importante es la economía. Si no se acomodan los salarios con la capacidad adquisitiva que tienen todos los argentinos, de poder tener un poquito más de dinero en la calle, más circulante, yo creo que vamos directo a una crisis más fuerte. Estamos en crisis, pero va a ser más fuerte desde el punto de vista de que la gente va a querer manifestarse y tal vez haya algún movimiento social en la calle.

Aprovechando Córdoba como ejemplo, en aquel famoso Cordobazo, allí tenía una dirigencia que conducía. Mi pregunta es si usted lo imagina algo más parecido al 2001-2002, o la crisis del campo, que eran autoconvocados, o a qué hace falta para que una crisis se exprese en la calle: ¿líderes que la conduzcan?

Yo creo que tenemos los ingredientes para la receta para hacer la crisis. Tienen que ver con la emocionalidad, por un lado; creo que tiene que ver también con la realidad que estamos viviendo todos los días, de si el dinero no alcanza, lo que es una situación compleja. Todavía creo que hay una escasez de líderes que puedan dirigir esto. Estamos huérfanos todavía, no lo veo tan fuerte. Fijate que los gremios, que suelen ser los más combativos en estas situaciones, todavía están tibios en la relación de poder y en la presentación de fuerzas.

Yo te diría que hay que esperar y darle un tiempo para los próximos meses, a ver cómo van esos ratios. No quisiera ser alarmista, pero la realidad es que esta crisis de Adorni la tienen que cortar rápido y lo que se viene es tratar de mejorar la economía de la gente, pero de una manera más urgente, porque el tiempo se está cortando, la paciencia se está achicando. No me aventuraría a decirte algo todavía sin suficientes datos. Me gustaría tener más datos para darte algo más pero después, si querés, te mando un buen informe de cómo elevó ese ratio o cómo es que hace rato, en estos momentos, el conflicto.