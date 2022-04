Diplomático británico reveló que exvicecanciller de Macri estaba "borracho" al firmar acuerdo sobre Malvinas

Un político conservador del Reino Unido afirmó que el primer vicecanciller del macrismo, Carlos Foradori, estaba "tan borracho" cuando ambos firmaron un acuerdo sobre las Islas Malvinas en 2016 que al otro día "no podía recordar todos los detalles" del documento.

Así lo afirmó el exvicecanciller británico sir Alan Duncan en un libro con sus memorias, donde recordó, entre otros episodios de su vida política, la firma del acuerdo con Argentina que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países.

Sir Alan, de 65 años, era entonces Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth y viajó a Buenos Aires para mantener reuniones con autoridades del gobierno de Mauricio Macri y participar en el Foro de Inversiones y Negocios, organizado por el gobierno argentino.

Y describió en su libro In the Thick of It que el 12 de septiembre de 2016 se reunió en Buenos Aires con el flamante embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent.

"Bajo la residencia de la embajada [británica] hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores", recordó.

Carlos Foradori con el entonces embajador británico en Argentina, Mark Kent.

"Fue un buen telón de fondo diplomático para las delicadas negociaciones para asegurar la obtención de vuelos adicionales a las Malvinas; por millones de razones se requiere la cooperación de Argentina para cualquier conexión que pase por tierra firme", agregó el exdiplomático.

Y continuó en su relato: "A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general".

Según un anticipo del libro, publicado en el sitio web DeclassifiedUK, Duncan recordó al día siguiente: "Mark Kent dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles".

"Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados", afirmó el exvicecanciller. "En la reunión del Foro de Inversiones de Argentina tuve un breve encuentro con el presidente Macri, quien dio su bendición a nuestros esfuerzos", agregó en su relato.

Duncan concluyó sobre lo sucedido en Buenos Aires: "Subimos un peldaño desde anoche para llevar a cabo nuevas negociaciones (sobrias) con la ministra de Asuntos Exteriores, Susana Malcorra, que duraron hasta el último minuto".

DeclassifiedUK citó a Carlos Foradori diciendo que lo que Alan Duncan escribió es algo "completamente fantasioso".

"Hubo momentos donde parecía que no íbamos a llegar a un acuerdo, pero salimos con la primera declaración conjunta positiva desde 1999, cubriendo comercio, seguridad y apertura de nuevas líneas aéreas a las Malvinas. Un verdadero acuerdo histórico", sentenció.

DeclassifiedUK citó a Carlos Foradori diciendo que lo que Alan Duncan escribió es algo "completamente fantasioso" y aclaró que el comunicado conjunto era "demasiado largo para haber sido formulado en una noche".

El diplomático explicó al mismo sitio que los distintos niveles de autorización que se requieren dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores "impiden que cualquier funcionario o diplomático pueda decidir arbitrariamente sobre algún tema, en particular sobre uno tan sensible como el de las Malvinas".

"Cada tema analizado en la declaración necesitaba ser validado posteriormente en acuerdos formales", remarcó.

La Cancillería argentina escribió el 13 de septiembre que la visita de Duncan reflejaba "el mejoramiento de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido" y que los dos países "se comprometieron a poner énfasis en la agenda positiva de las relaciones con el objetivo de estrechar aún más los vínculos bilaterales, desarrollar lazos más cercanos y una sólida cooperación en beneficio de los pueblos de ambos países".

Sir Alan Duncan con el entonces jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña.

La reunión de Duncan y Fodadori, dijo la Cancillería, "sirvió para que ambos funcionarios pudieran continuar impulsando una agenda omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial, basada en la complementariedad entre ambas naciones, orientada al fortalecimiento de la relación bilateral y a la búsqueda de soluciones de los problemas globales dentro de los marcos multilaterales que correspondan".

El diplomático de origen radical Carlos Foradori, doctor en Ciencias Políticas y egresado del Instituto del Servicio Exterior en 1982 con la Medalla Cárcano en Política Internacional, fue designado como secretario de Relaciones Exteriores, segundo en la cartera que lideraba la canciller Susana Malcorra, el 10 de diciembre de 2015.

Antes, Foradori se había desempeñado como embajador en Zimbabwe y Guatemala, además de participar en el departamento político de la sede argentina en Washington.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores también fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Coordinación y Relaciones Institucionales, además de coordinador del Grupo Hielos Continentales en la resolución de la disputa territorial con Chile en la década del ´90.

ds