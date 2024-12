"Fue una mala interpretación": el dueño de frigorífico respondió a las acusaciones por maltrato laboral

El centro de distribución de las lomiterías 2x1 está bajo investigación por presunto maltrato laboral, tras una denuncia presentada por el gremio de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) luego de una inspección realizada en conjunto con el Ministerio de Trabajo provincial en el establecimiento ubicado en Villa Adela.

Inicialmente, el operativo fue impulsado por una denuncia anónima que alertó sobre las pésimas condiciones laborales en el lugar. Según Juan Carlos Rousselot, representante del gremio, los inspectores encontraron resistencia al ingresar al galpón. "Al ingresar no querían dejarnos pasar, nos pusieron resistencia. Finalmente, se ingresa a este primer galpón. Se divisan seis trabajadores en un espacio muy chiquito. El inspector ve que hay una heladera que tapaba una puerta y había marcas en el piso. Teníamos información de que había gente ahí adentro. Llamamos al 911, se acerca la policía. Encontramos a más de 20 trabajadores hacinados encerrados".

Por su parte, la Dirección de Fiscalización Municipal clausuró preventivamente el frigorífico por incumplir normas de seguridad e higiene. Ezequiel Hormaeche, del área de habilitaciones, detalló que en el establecimiento encontraron cables expuestos, falta de higiene y deficiencias en la conservación de alimentos, por lo que se procedió a la clausura preventiva.

La respuesta del dueño del frigorífico

Pablo Gerchunoff, propietario de la firma, negó las acusaciones y aseguró que las irregularidades son administrativas, pero no laborales. "No faltan uniformes, no faltan medidas de seguridad, no faltan botas, no faltan horarios de descanso. Cuestiones de seguridad no falta ninguna y estamos con todas las habilitaciones: provincia, municipalidad, tenemos AFIP, ingresos brutos, etc.", precisó.

Una imagen en el frigorífico que circuló en redes sociales y generó amplia controversia mostraba a un grupo de trabajadores en lo que parecía ser una "situación de hacinamiento", dando lugar a acusaciones de trato inhumano. Sin embargo, desde la empresa explicaron que la fotografía capturó un momento durante el relevamiento del personal realizado por las autoridades, y aseguraron que se trató de una mala interpretación de los hechos.

"Alguien sacó una foto en donde parecía gente hacinada, recluida y privada de la libertad. Estaban en realidad relevando la gente. Es una mala interpretación", reiteró Gerchunoff en diálogo con ElDoce.tv.

"No creo que haya mala intención. Alguien se equivocó y le dieron un vuelo que no tendría que haber tenido. Yo le abro la puerta de los organismos públicos. Si hay algún delito lo cometí yo. Lo único que pido es que ratifiquen la medida en la fiscalía", continuó.

El empresario se mostró afectado por las acusaciones y aseguró que evalúa cerrar el frigorífico.

"Hoy somos 20 familias en la calle. Quiero sentarme tranquilo. Veré de rematar las cosas y las máquinas y le pagaré a los empleados lo que le corresponde a cada uno y cerramos, no puedo seguir así", concluyó.