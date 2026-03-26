La PSA allanó la TV Pública para buscar los contratos de Grandio, el periodista que habría pagado el viaje de Adorni a Uruguay

En la causa que se encarga de investigar el viaje de Manuel Adorni junto a su familia a Punta del Este, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo procedimiento, allanando los estudios de la TV Pública para incautar documentación relacionada con los contratos que el periodista Marcelo Grandio tiene con la señal estatal.

Según el portal MDZ, el objetivo de esta acción es definir si hay inconsistencias en el contrato del periodista o si se trató de una supuesta dádiva, porque Grandio habría pagado el vuelo privado que usó el jefe de Gabinete de Javier Milei para viajar a Uruguay con su familia.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni

Antes de la operación implementada por la PSA, dio su declaración testimonial Agustín Issin, de 46 años. Es el piloto que facturó el vuelo privado que el exvocero presidencial hizo junto a su mujer y sus hijos desde Punta del Este. Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el hombre afirmó que el pago del traslado fue abonado por Grandio.

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El vuelo fue realizado en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, que se contrató al operador Alpha Centauri. El costo de cada tramo en esta aeronave con capacidad para 2 tripulantes y 5 pasajeros es de 10.000 dólares para ida y vuelta.

En la conferencia de prensa que dio el pasado miércoles, Adorni se defendió a los cuestionamientos sobre sus vuelos a Uruguay y su crecimiento patrimonial diciendo: “Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben mi patrimonio lo construí ahí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni

El apoyo del oficialismo a Manuel Adorni

El Gobierno trata de implementar un “control de daños” en medio de las acusaciones contra Manuel Adorni por su vuelo a Uruguay y el incremento de su patrimonio, mostrando a su jefe de Gabinete más activo que nunca, mientras los demás funcionarios bajan su perfil y limitan sus apariciones. Un referente libertario que habló con NA afirmó que el objetivo es que se vea a Adorni “funcionando”, es decir, reuniéndose con otros ministros e intentando hablar públicamente de otras cuestiones para cambiar el eje de la discusión.

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Como parte de esta estrategia, el jefe de Gabinete participará este viernes 26 de marzo de un encuentro junto al presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, donde inaugurarán un nuevo Centro de Formación en el barrio porteño de La Paternal. Antes, el mandatario se encontrará con el ministro coordinador a las 11 horas.

HM