Caso Adorni: el piloto del vuelo privado pidió declarar y se investigan posibles favores

El piloto del vuelo privado que trajo a Manuel Adorni, junto con su familia desde Punta del Este, pidió declarar ante el juez que está llevando adelante la causa. Ariel Lijo dispuso el pasado miércoles 25 un operativo en la empresa que hizo los vuelos, Alpha Centauri S.A., con el fin de obtener más información bancaria y contable.

El piloto es Agustín Issin, de 46 años. Según se supo, él compró un paquete de vuelos el 9 de febrero y habitualmente opera desde Uruguay, donde tiene domicilio.

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Demostró haber pasado por diversas líneas aéreas como Latam y American Logistic y hoy en día trabaja como piloto corporativo en Consultatio, la empresa de Eduardo Costantini.

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El juez Lijo exigió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes de la situación fiscal tanto de Alpha Centauri como del periodista Marcelo Grandio, quien también formó parte del viaje. Sumado a eso, se pudo comprobar que fue la productora Imhouse SA, de la que Grandio es accionista, la que pagó el viaje de ida a Punta del Este.

En cambio, el regreso hacia Buenos Aires fue parte del paquete de diez vuelos que Issin había contratado a Alpha Centauri por 42.250 dólares. El 9 de marzo se emitió una factura por casi 3.000 dólares a modo de cuota.

El juez busca determinar si existió algún tipo de acuerdo a cambio de esos pasajes con Grandio, ya que trabaja en la TV Pública. La sospecha es si Adorni utilizó su buena relación para hacer un intercambio de favores, a nombre del gobierno, con el empresario.

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El escándalo del vuelo privado de Adorni: cómo empezó la causa

La causa se inició tras las denuncias de diputados opositores. Comenzaron con el viaje del jefe de Gabinete junto a su esposa a Nueva York en el avión presidencial, pero con el pasar de los días las causas se fueron ampliando.

De tal modo que Adorni recolecta hoy tres causas penales en Comodoro Py. A los viajes a Nueva York y Punta del Este, se suma la compra de una propiedad en un country que no habría sido declarada en tiempo y forma.

El jefe de Gabinete declaró públicamente el pasado miércoles y dijo que no tiene por qué explicar acciones privadas en público y aseguró que el viaje a Uruguay fue, en parte, pagado de su propio bolsillo.

RG

LT