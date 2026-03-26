La hiperactividad de Adorni no logra ordenar la hoja de ruta legislativa y se demoran los proyectos

La hiperactividad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no decantó en una hoja de ruta clara en el plano legislativo. Conferencia de prensa, múltiples reuniones con ministros y una semana que culminará este viernes con el apoyo de Javier Milei no alcanzaron para tener un plan claro, al menos en el Congreso.

La conferencia de prensa brindada este miércoles, en la que Adorni generó más confusión que aclaraciones, tuvo como supuesto objetivo el anuncio del envío de un paquete de leyes.

Este jueves, Adorni encabezó reuniones con la senadora Patricia Bullrich y también con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ayer miércoles, con Federico Sturzenegger. Se habló de gestión y también de la agenda legislativa. “Junto a Patricia Bullrich, con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin”, posteó el jefe de Gabinete.

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Adorni llegará al Congreso con Milei en el recinto y una sesión de alto voltaje

Sin embargo, en la Casa Rosada todavía no hay claridad sobre en qué Cámara presentarán los proyectos anunciados, ni de cuál es el orden en el que el oficialismo pretende tratar diversas iniciativas. Llama aún más la atención si se tiene en cuenta que los proyectos fueron anunciados a través de un tuit, tras la última reunión de la Mesa Política más de una semana atrás. “Todavía no hay nada cerrado”, explicó una voz oficialista que integra la mesa de negociadores ante PERFIL.

Lo único que parece ser una certeza es el tratamiento de la readecuación de la Ley de Glaciares, que podría ir al recinto en la primera semana de abril, luego de las audiencias que concluyen esta semana. El oficialismo pretende tratarlo el 8 de abril. La otra certeza es el 29 de abril, cuando Adorni deba exponer en la Cámara de Diputados su informe de gestión. Si es que todavía llega a esa fecha como ministro coordinador.

Fuera de eso, no hay mayores precisiones. Muchos de los proyectos que pretende tratar el Poder Ejecutivo no están siquiera terminados de redactar o presentados.

Por orden de Karina Milei, Mahiques intervino el nuevo Código Penal

El más paradigmático tal vez sea el nuevo Código Penal, que fue anunciado a fines del año pasado, fue incluido en el primer llamado a extraordinarias, para luego dilatar su envío en marzo.

Ahora es el propio Mahiques quien tiene a cargo la redacción del mismo, luego del proyecto que Bullrich y el equipo de Santiago Caputo habían propuesto, que contenía 912 artículos.

Por orden de Karina, Mahiques intervino en el texto. Ahora también trabajará en el endurecimiento de las penas para “delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”. También sobre “incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil”.

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En el entorno de Mahiques señalan que todos dichos delitos se enviarán en un solo proyecto de ley, el nuevo Código Penal se trabajará aparte. ¿Cuándo? No tiene fecha. Tampoco precisiones sobre la cámara que dará inicio a su debate.

La peor semana para Adorni no evitó que Sturzenegger y el Gobierno reflotasen el proyecto de “Ley Hojarasca”, un texto que tiene como objetivo derogar decenas de leyes “obsoletas”, pero sin ningún cambio de impacto en el día a día de la sociedad. Ingresó este jueves.

El Gobierno enviará proyectos para modificar la Ley de Tierras Rurales, Ley de Expropiaciones, Ley de Fuegos, Ley de Desalojo, y se modificará la Ley de Emergencia de Discapacidad y la Ley de Educación Superior.

ML