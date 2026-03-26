Mientras crecen los cuestionamientos en su contra, Adorni reaparecerá mañana en un acto junto a Milei y Pettovello

El presidente Javier Milei participará de un acto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, este viernes 26 de marzo. Inaugurarán un nuevo Centro de Formación en el barrio porteño de La Paternal. Antes, el máximo referente de La Libertad Avanza se reunirá con el ministro coordinador a las 11 horas. Es otro gesto público de apoyo del Presidente hacia el funcionario que está siendo duramente cuestionado tras comenzar una investigación judicial sobre el financiamiento de sus vuelos a Uruguay junto a su esposa y sus hijos, además, al conocerse una serie de inmuebles de los que sería propietario.

En una polémica conferencia de prensa que dio ayer, Adorni afirmó que está a disposición de la Justicia y considera que el tema está terminado. Además, personas de su entorno le revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que el funcionario “ya se explicó todo lo que era necesario aclarar” y a “partir ahora hay que mirar para adelante”.

Manuel Adorni adquirió un nuevo inmueble y aumentan los cuestionamientos sobre su patrimonio

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Media hora después de su reunión con Adorni, Milei se mostrará con sus dos integrantes del Gabinete para comenzar la actividad en el nuevo Centro de Formación, cuya función será mejorar las “capacitaciones técnicas" de los trabajadores y "conseguir una rápida inserción laboral, con convenios con empresas y entrega de certificados”.

El pasado 25 de febrero, Pettovello firmó entendimientos con las empresas Motorarg e ImpexPro para potenciar las competencias técnicas de los empleados y así lograr un ingreso más rápido en el mercado y potenciar el trabajo calificado en los centros de formación.

Sandra Pettovello y Javier Milei

La polémica conferencia de prensa de Manuel Adorni

Manuel Adorni, dio una conferencia de prensa para tratar de replicar los cuestionamientos sobre sus viajes a Uruguay y las supuestas propiedades que adquirió los últimos dos años. “No tengo nada que esconder. Hago lo que quiero con mi dinero”, comenzó diciendo el funcionario el pasado miércoles 25 de marzo.

Y sumó: “Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben mi patrimonio lo construí ahí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”.

Manuel Adorni y su esposa

Adorni aseguró que “un ministro hoy gana casi la mitad de lo que ganaba un ministro con Alberto Fernández. No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes, y la gente lo sabe. No me voy a sentar a que nos den clase de ética a los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que se un secretario de Obras Públicas reboleaba bolsos con plata y armas”.

Cuando una periodista le preguntó sobre su patrimonio y los inmuebles que tiene a su nombre, el funcionario le dijo: “Hay denuncias penales de por medio, por lo tanto, en mi calidad de jefe de Gabinete, dar detalles, probablemente implique interferir en esa investigación judicial, cosa que no voy a hacer ni ahora ni nunca. Dicho esto, sí tengo para contarte que efectivamente vivo en el barrio de Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad, lo deben cotejar con mi declaración jurada”.

El piloto del vuelo de Adorni contradijo su versión: “El viaje lo pagó un tercero”

Para luego sumar: “Claramente es falso, pero, de todas maneras, todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Lo demás, que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de presentación, organismos públicos y todo lo demás, corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos diez días”.

El periodista de El Destape, Jonathan Heguier, le consultó por el financiamiento del viaje a Punta del Este que habría pagado por una empresa contratada por la TV Pública. Adorni le dijo: “Partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero, porque estamos en un error conceptual”.

Manuel Adorni en Casa Rosada

Muy enojado, afirmó: “Mi dinero, sea mucho o poco lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y para mi familia. Y sobre mis decisiones de gasto, no las voy a discutir con vos porque vos no sos juez, vos sos periodista. El que definas 'oscuridad' en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas, es un tema estrictamente tuyo y en el cual yo no voy a entrar en esa discusión. Porque, aparte, me parece de mal gusto. Te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera, y yo hago lo que quiero con mi dinero. Ganado legítimamente o ahorrado legítimamente”.

HM / EM